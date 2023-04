Son pocas las veces que un músico en activo logra ver que le rindan homenaje a su trayectoria profesional, por lo que resulta casi nulo que también puedan sentarse en una sala de cine para ver y disfrutar de una película basada en sus vidas.

Eso es lo que experimentarán los veteranos y legendarios salseros Richie Ray y Bobby Cruz cuando el próximo jueves, 20 de abril, se estrene en las salas de cine locales la película “Los reyes de la salsa”, basada en hechos reales.

“Uno se siente halagado. Hay tantos buenos cantantes y no se ha hecho ni una película de ellos. Sin duda, esta película es un legado para mi descendencia”, explicó el cantante, quien a sus 85 años se mantiene activo en la industria de la música. “Realmente estoy más feliz que una lombriz de que la película se haya hecho, que haya tenido tan buenas actuaciones y de que, por fin esté en las salas de los cines”.

El cantante de salsa, Bobby Cruz, todavía se mantiene activo en la industria de la música a sus 85 años. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

“Los reyes de la salsa”, cuyo estreno estaba pautado inicialmente para el 2022, está protagonizada por los actores puertorriqueños Omar Torres Molina, en el papel de Cruz, y por Alfredo De Quesada, quien caracteriza a Ray.

“Esta película es un tributo o documento histórico sobre la vida de estos artistas, que recorre desde su niñez hasta su conversión al cristianismo aproximadamente en el 1977. Se adentra en el mundo que el público conoce de ellos, lo que se veía en tarima, pero también se adentra en la vida personal de ambos”, detalló Torres Molina, quien se ha destacado como actor, productor y dramaturgo de teatro. “Se basa en datos que ellos han contado en entrevistas, pero que ahora, a través de la mirada del actor, se les da vida y la gente va a poder apreciar esa búsqueda personal y esos mundos internos que cada uno tenía, que fue lo que a la larga permitió que se creara un dúo que revolucionó la salsa a nivel mundial”.

Desde que se comenzó a gestar este proyecto varios años atrás, fue muy importante para la producción contar con el apoyo y la colaboración de ambos músicos, razón por la cual le hicieron el acercamiento a ambos antes de comenzar a escribir el guion. De ambos, el que más se involucró fue Cruz, quien se entrevistó con el guionista Julio Román, con el simple propósito de asegurarse de que se mostrara la realidad de todo lo que pasó en sus vidas.

“Yo le dije al productor que yo quería que la película fuera real, porque hay muchas películas biográficas que cuando las ves tienen cuatro historias diferentes a la realidad”, indicó Cruz, quien se presentó junto a Richie Ray el pasado 11 de marzo en el Coca-Cola Music Hall. “Todo tiene que haber ocurrido, porque yo llevo 61 años haciendo música y todo el mundo conoce quién es Bobby Cruz y si ponen algo que no es real, alguien se va a dar cuenta y lo va a decir”. De hecho, Cruz estuvo presente en el primer día de filmación no para juzgar a los actores, sino para “asegurarme de que todo lo que se estaba haciendo sí había sucedido”.

Reto enorme

Para el actor que caracterizó a Cruz fue un reto y una gran responsabilidad ponerse en los zapatos del salsero durante las semanas que duró la filmación. “Antes de comenzar a grabar, yo hablé una sola vez por teléfono con Bobby, por lo que el que él estuviera en la grabación, siendo bien honesto, me asustaba y me intimidaba un poco, porque no sabía cuán incisivo él iba a ser con la mirada mía sobre su vida”, detalló Torres Molina, quien dejó claro que su caracterización no es una imitación, sino una interpretación suya sobre Cruz. “Sin embargo, inmediatamente que nos vimos, él me dio mucha tranquilidad, porque sentí que él estaba cómodo con lo que veía a través del monitor. Eso me quitó el estrés que yo tenía inicialmente y pude meterle mano a un proyecto tan abarcador”.

De hecho, Cruz narró de manera graciosa la primera impresión que tuvo del actor cuando lo vio por primera vez en el set de grabación. “Alfredo De Quesada, que hace el papel de Richie, se parece un montón a él, pero cuando yo ví a Omar pensé ‘vamos a tener que romperle la nariz, para ponérsela chata como la mía’”, narró el cantante entre risas. “Pero cuando tú ves la película, él es Bobby Cruz. El tipo tiene mis manierismos y habla parecido a mí. Cuando lo veo en acción, digo, ‘ese soy yo’”.

Su interpretación como Bobby Cruz, en la película puertorriqueña “Los reyes de la salsa”, es el primer papel protagónico del actor Omar Torres Molina. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Aunque no tuvo que cantar ninguno de los temas en la película, Torres Molina se tuvo que aprender la letra de una docena de temas popularizados por el dúo y tuvo que estudiar, a base de vídeos la manera en que Cruz se comportaba en tarima. “Todo lo que encontré en esos vídeos estaban basados en la manera de cómo él era visto públicamente, porque es una persona que está muy consciente de cómo quiere ser visto, tanto por su pelo, como por cómo se viste”, explicó el actor, cuya experiencia en el cine incluye las películas puertorriqueñas “Marcelo” (2019) y “Vivimos para esa noche” (2018). “Sin embargo, la parte de la intimidad era todo parte del imaginario mío, porque yo no sabía cómo era su comportamiento fuera del escenario”.

Algo que le llamó la atención al actor de 40 años fue que, a diferencia de muchos de los soneros de orquestas famosas, que se mueven, bailan y llaman la atención del público cuando están en tarima, Cruz trata de ser todo lo contrario. “Bobby en tarima es bien estoico y es muy quieto. Nunca le pregunté la razón, pero mi impresión de esa lectura es que no quiere tener protagonismo, porque hay un respeto al dúo. Cuando le toca cantar, se manifiesta, pero cuando le toca Richie Ray, que es una bestia en el piano, hay un respeto y hay una quietud para que la atención esté en el piano”, detalló Torres Molina, quien estudió periodismo y drama en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Proyecto más importante de su carrera

A pesar de tener casi dos décadas de experiencia en la actuación, el actor criado en Utuado considera que esta es uno de los trabajos más significativos en su carrera. “Sin duda, este es el proyecto más importante que me ha tocado hacer hasta ahora, sobre todo por la responsabilidad histórica con el fanático. Siempre va a haber gente que conoce mucho más la vida de ellos que lo que pueda conocerla yo. Porque hay gente que estuvo y que realmente los idolatra, por lo grandioso de su música”, explicó el fundador de la compañía teatral Anilom. “Luego de comprender la grandeza y la magnitud, me di cuenta de que estamos haciendo historia y me siento afortunado de que dentro de tantos actores que hay en el mundo, me tocara a mí. Prácticamente yo no hago cine, así que para mí es un regalo”.

En el caso de Cruz, quien aseguró que ya los días de grandes presentaciones terminaron en su carrera después del concierto del pasado 11 de marzo, se siente sumamente satisfecho con el resultado final de la película. “Me gustó mucho el trabajo de los actores, además de que todos son puertorriqueños. No es algo que yo exigí, pero es algo que me agradó mucho. Además, tanto Alfredo (De Quesada) y Omar (Torres Molina) van para arriba como la espuma”, añadió el cantante natural de Hormigueros, quien también comentó que “Los reyes de la salsa” podrían llevar a que se haga una serie basada en la vida de los salseros.

“Es una película y como tal se captan las cosas que aparentemente son más interesantes y van a vender la película. Yo sigo pensando que después de esta película, van a hacer una serie con muchos episodios, porque hay mucha historia que contar”, detalló el salsero. “Yo creo que la película va a causar apetito para que se haga la serie y creo que Omar y Alfredo deberían seguir siendo a Richie Ray y Bobby Cruz”.