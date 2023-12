Las películas, series o programas de televisión dejan un grato recuerdo en las personas que están del otro lado de la pantalla. Con el paso del tiempo, estos filmes pueden convertirse en el símbolo de una generación y, por ende, los protagonistas siempre serán recordados por los personajes que llevaron a cabo.

Con relación al paso del tiempo, los propios actores también van mutando su apariencia al punto tal de ser irreconocibles por un público que los ubicó en un pedestal. Así es el caso de Heike Makatsch, quien encarnó el papel de Mia en la película “Love Actually”, que se estrenó en 2003 y fue una de las más vistas por el público estadounidense.

Dirigida por Richard Curtis, la película contó muchas historias en torno a la Navidad. Una de ellas se basó en el amor de una pareja conformada por Harry (Alan Rickman) y Karen (Emma Thompson), quienes tuvieron dos hijos y vivían una vida normal hasta la llegada de Mia, que se transformó en la tercera en discordia.

Con el papel de secretaria de Harry en la película, ella empieza a seducirlo y el punto de quiebre de la historia es cuando, en vísperas de la Navidad, le pide un regalo especial: un collar de oro. Planteada esta situación, él accede y también se encarga de comprarle a su mujer, Karen, un CD de una artista llamada Joni Mitchell.

Con varias pistas que la llevaron a desconfiar, Karen pone en aprietos a Harry, quien confiesa haber comprado el collar de oro para su secretaria y un simple CD para ella, lo que decantó en una situación insostenible por la magnitud de cada obsequio.

Nacida en Dusseldör f, Alemania, Makatsch tenía 32 años cuando se realizó el rodaje de esta película. Hoy en día, su look dista completamente del actual: en el filme tenía una cabellera negra y un corte corto; actualmente, a sus 52 años, la actriz cambió completamente su apariencia al tener el pelo rubio y largo.

La apariencia de la actriz en la película "Love Actually", mientras a la derecha, como luce en la actualidad. (La Nación Argentina / GDA)

A pesar del paso del tiempo, la actriz alemana conserva sus ojos claros y una mirada penetrante, tal como se la conoció en “Love Actually” en su rol de secretaria. Tras ser reconocida por su participación en el filme, Makatsch estuvo en los rodajes de películas como Margarete Steiff, Sound of Thunder y Geography of the Heart, entre otras producciones que no llegaron a tener la trascendencia de la película estadounidense.

Alejada de los primeros planos de la industria cinematográfica y televisiva, Makatsch prefirió volcarse a la literatura y así descubrir una nueva faceta de su crecimiento profesional con la publicación de un libro llamado “Keine Lieder über Liebe” (“No hay canciones sobre el amor”).

Con un personaje disruptivo y en un rol de “villana”, Heike logró cautivar al público con una participación excelsa en “Love Actually”, una película que muestra las aventuras de una pareja hasta la llegada de una secretaria que quiere conquistar el corazón de Harry y logra, con sus encantos, ponerlos en aprietos.