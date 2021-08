A pesar de que es muy poco lo que se conoce de la serie “And Just Like That”, la filtración de imágenes a través de los paparazzis y medios internacionales, comienzan a arrojar algunas pistas de lo que podría suceder en la secuela de “Sex and the City” que se transmitirá desde HBO Max a finales de este 2021.

Un ejemplo fueron las imágenes publicadas el pasado lunes donde se muestra a la actriz Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) repasando su diálogo con su compañero de reparto Chris Noth (Mr. Big). Ambos le dan vida a una de las historias de amor más icónicas en la industria cinematográfica.

North, de 66 años, lucía un traje de chaqueta negro. Mientras que, Parker, de 56, llevaba una falda acampanada de lunares, blusa ajustada con cuello de barco y un inmenso lazo en el cabello, muy similar a un pájaro.

Ese mismo día, la también productora de cine y teatro publicó una fotografía en sus redes sociales con el mismo atuendo.

“Un lunes cualquiera”, lee el mensaje que acompaña la imagen, que cuenta con más de 534 mil “me gusta”.

Según han reseñado varios medios, basados en la supuesta filtración de uno de los guiones de la serie, aseguran que la protagonista volverá a estar soltera. De hecho, ninguno de los dos actores llevaba puestos los anillos matrimoniales que deberían lucir sus personajes si siguieran casados.

El pasado 15 de junio, Parker publicó una fotografía junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis. “Juntas de nuevo, salimos de la lectura de nuestros primeros episodios con todos los compañeros y nuestros miembros más recientes del elenco”, enfatizó.

En enero, a través de un comunicado, la HBO Max detalló que “And Just Like That...” explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad” de Carrie, Miranda y Charlotte, ya todas ellas con más de 50 años.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo Sarah Aubrey, que es la jefa de contenido original de HBO Max.

“And Just Like That...” contará con diez episodios de media hora de duración cada uno.

La serie original de “Sex and the City” tuvo seis temporadas y 94 episodios que se emitieron entre 1998 y 2004.