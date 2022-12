Los Ángeles - Steven Spielberg, Ana de Armas y James Cameron figuran entre la lista de confirmados a los Globos de Oro en el regreso presencial de la entrega tras la polémica suscitada en 2021.

Los premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), buscan recuperar el prestigio perdido después de la investigación publicada el periódico Los Ángeles Times en 2021, que revelaba prácticas corruptas y falta de representación en sus miembros.

Después de realizar algunos cambios e intentar enmendar sus errores, parece ser que la entrega empieza a agarrar camino de nuevo, pues según información de la revista Variety, algunas prestigiosas personalidades ya han confirmado su asistencia a la gala número 80 de los Globos de Oro.

Entre ellos está Spielberg, autor de “The Fabelmans”, junto con parte de su equipo de trabajo, como la actriz Michelle Williams y el guionista Tony Kushner.

Asimismo, se prevé la asistencia de Austin Butler, quien está nominado por su actuación en “Elvis”; la cubana Ana de Armas, quien protagonizó el filme de la vida de Marilyn Monroe en “Blonde”; Jaime Lee Curtis, nominada por “Everything Everywhere All at Once” y “muy posiblemente”, Daniel Craig, el protagonista de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

El medio estadounidense también apuntó que el director de esta última, Rian Johnson junto con Guillermo del Toro, quien suma tres nominaciones por “Pinocchio”, y James Cameron, que actualmente está batiendo récords en taquilla por su película “Avatar: The Way of Water”, también desfilarán por la alfombra roja del hotel Hilton de Beverly Hills, California, en donde se llevará a cabo la ceremonia.

En el ámbito televisivo algunas personalidades que ya han confirmado su asistencia son Kevin Costner (“Yellowstone”), Jenna Ortega, quien ha enloquecido al mundo por su trabajo en “Wednesday”; Julia Garner, nominada por “Ozark” e “Inventing Anna”; Niecy Nash (“Dahmer - Monster: La historia de Jeffrey Dahmer”), Jessica Chastain (“George & Tammy”), entre otros.

Sin embargo, hasta ahora algunos artistas se han limitado a confirmar su presencia como Brad Pitt y Margo Robbie, de “Babylon”; y Julia Roberts, quien está nominada por la serie “Gaslit”.

Aunque la asociación ha llevado a cabo acciones en su organización desde el escándalo, aun se desconoce si su regreso será bien recibido por la industria, pues en el pasado, artistas como Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Tom Cruise se posicionaron en su contra.

Los Globos de Oro se llevarán a cabo el 10 de enero y serán transmitidos nuevamente por la cadena de NBC.