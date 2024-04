"Civil War" y su provocativa trama se apunta una victoria en la taquilla

La provocativa “Civil War”, de Alex Garland, no sólo encendió el discurso. La película también inspiró a audiencias a ir al cine este fin de semana cuando superó las expectativas y recaudó $25.7 millones en venta de boletos en Norteamérica , según estimó el estudio el domingo.

Este es el estreno para mayores de 17 años más grande del año y un récord para A24, el estudio tras filmes como “Everything Everywhere All At Once” y “The Iron Claw”. “Civil War” también desplazó a “Godzilla x Kong” del principal puesto en taquilla. La película titánica de Warner Bros. mantuvo el primer puesto los últimos dos fines de semana.