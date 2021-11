La cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero verá concretado uno de sus grandes sueños cuando este sábado comience a rodar su primer largometraje, “La pecera”.

Esta historia, que narra la vida de una mujer que está lidiando con la anticipación de su muerte y la reconciliación con su comunidad, fue un proyecto que Marrero comenzó a idear en el 2013 como una manera de encarar su propio duelo tras la pérdida de su madre.

Desde ese momento, el guion de la película ha ido desarrollándose y transformándose hasta esta versión final, que ha recibido diversos e importantes galardones previo a su producción, incluyendo el Premio Guion Inédito del Festival de Cine Latinoamericano 2017 en La Habana, Cuba, y el Premio EAVE en el MAFIZ, del Festival Internacional de Cine de Málaga 2018. Además, fue recipiente del Tribeca Film Institute Latin America Fund Grant 2018.

Las dificultades que ha enfrentado el país en los pasados años, incluyendo huracanes, terremotos y pandemia, atrasaron el rodaje de la cinta, a tal punto, que Marrero pensó en un momento que el proyecto era irrealizable. Pero gracias a un gran equipo de producción que le acompaña -en su mayoría mujeres-, incluyendo a las productoras Maite Rivera Carbonell y Tristana Robles, de Filmes Zapatero, “La pecera” finalmente se hará realidad.

La filmación comenzará hoy, sábado, y se extenderá por las próximas semanas en San Juan, Manatí y principalmente en Vieques, donde se desarrolla el peso de la historia. Isel Rodríguez, Magali Carrasquillo, Maximiliano Rivas, Modesto Lacén, Anamín Santiago, Idenisse Salamán y Georgina Borri, conforman el elenco central de la película que también contará con talentos naturales de la Isla Nena y del área metropolitana.

La cineasta Glorimar Marrero, junto a las productoras a las productoras Maite Rivera Carbonell y Tristana Robles, de Filmes Zapatero. El equipo de la producción es compuesto en su mayoría por mujeres. (Suministrada Suministrada)

“Estoy llena de orgullo por el equipo de trabajo que se ha unido a este proyecto. Me siento bien feliz, bien satisfecha de camino a rodaje. Han sido arduos años de trabajo, pasamos huracanes, terremotos, pandemia, y así como siento una alegría inmensa, pues también siento que ha sido un proyecto bien cuesta arriba porque hemos pasado vicisitudes de las que nos hemos podido levantar”, expresó Glorimar Marrero con evidente felicidad.

“La pecera” es una coproducción entre Puerto Rico y España, por lo que contará con talentos de ambos países tanto frente como detrás de cámara. Esta alianza asegura, entre otras cosas, que la película se exhiba en 15 salas de cine en España, lo que será de gran beneficio para dar a conocer la historia a un público más amplio.

“Eso le da mucha visibilidad a Puerto Rico y lo que se está haciendo en este país a nivel de cine, así que es un logro de esta producción desde entrada”, observó la productora ejecutiva Maite Rivera Carbonell, quien también funge como la diseñadora de sonido del proyecto.

Uno de los retos de esta coproducción, dijo, ha sido la pandemia ya que las visas de trabajo para que los talentos de España puedan venir a la Isla se complicaron. La solución creativa al problema fue buscar artistas con pasaporte español residentes de la Isla, así como personas que pudieran ayudar a distancia, haciendo las colaboraciones de producción de forma virtual.

De esta forma, se conformó un equipo de trabajo con 80% de puertorriqueños y alrededor de 20% de españoles. Esta alianza fue posible, gracias al Programa Ibermedia que respaldó a la producción con $90,000. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a través del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, por su parte, ofreció un respaldo de $250,000.

Para este proyecto la cineasta Marrero llevó a cabo una minuciosa investigación, ya que el filme aborda, entre otras cosas, el impacto ambiental y salubrista de las prácticas bélicas que por más de 60 años llevó a cabo la Marina de Guerra de los Estados Unidos en suelo viequense.

"La pecera", es escrita y dirigida por Glorimar Marrero. (Suministrada Suministrada)

“La pecera”, como bien indicó la directora, se adentra en la vida de “Noelia” (Isel Rodríguez), una mujer que por años enfrentó un cáncer colorrectal y justo cuando está cerca de recibir la noticia de su remisión –luego de un tratamiento sumamente agresivo-, le informan que el cáncer metastizó. En ese momento, “Noelia”, a pesar de la insistencia de su compañero, decide no someterse a más tratamientos y regresa a la casa de su mamá en Vieques.

Allí reconecta con su progenitora y con amistades de su juventud, toda vez que se interesa en formar parte de una misión de documentación subacuática sobre los residuos bélicos que quedan en el agua. Toda esta acción se verá intervenida por la llegada del huracán Irma y otros conflictos personales.

Previo a comenzar a rodar esta historia, en el año 2016, Marrero presentó el cortometraje “Biopsia”, sobre un grupo de mujeres que deben viajar desde Vieques a San Juan para practicarse biopsias de seno. Este trabajo, que aborda el tema de la falta de accesos de servicios médicos en la isla municipio, le sirvió a la directora para abonar a su investigación y presentar algunos de los grandes temas que le interesan como cineasta, como son la justicia social, la identidad, el duelo y el colonialismo.

Marrero dijo que su formación académica en sociología, así como lo que aprendió de sus padres –ambos servidores públicos-, le dio las herramientas para tener la sensibilidad de abordar estos temas y entender la importancia de hablarlos y presentarlos dentro de toda su complejidad.

“Creo que todo nace porque vengo de una familia de servidores públicos. Mi mamá era enfermera, por lo tanto, el tema de la enfermedad era algo para mi visible. Ella trabajó en el sistema público en la salas que antes había en las montañas, y luego en el Departamento de Educación, así que de ahí viene todo ese tema de la sensibilidad ante la salud. Igual mi papá, maestro de artes visuales, por ahí viene la sensibilidad al acceso a la educación, a la información”, compartió.

“Y claro, me interesan estos temas porque la enfermedad, la muerte, se esconden. Se quiere esconder lo que nos pasa. En cuanto al tema de la justicia social, se aborda en algunas obras, pero no es un tema a veces usual, sobre todo cuando son cuerpos femeninos enfermos, desgastados. Estos son los temas que me importan. También, a nivel personal el trámite del duelo… La muerte de mi mamá es un motor brutal porque ese dolor está brutal y también es parte de todo eso”, agregó Marrero.

La cineasta Glorimar Marrero (Ryan Thiel)

En el contexto actual del país, esta nueva producción cinematográfica viene a sumar para profundizar sobre todas las tragedias (y pérdidas) que hemos vivido a partir de los huracanes y la crisis fiscal, que ha limitado los servicios esenciales. Basta recordar que en Vieques todavía no hay hospital, a cuatro años del azote del huracán María.

“Estamos grabando la película retratando el 2017, pero estamos en el 2021 y ya hay un acuerdo y una licencia de cómo hablar del futuro (porque sabemos lo que pasó después del 2017)… Es una belleza jugar con el tiempo del relato y eso ancla con la temática nacional de vernos y de conversar de todo lo vivido”, abundó Marrero, para quien es importante hablar “de colonia, cuerpo y derechos humanos porque Vieques es un asunto de derechos humanos como es Culebra y la Isla Grande”.

Afiche inicial de la película "La pecera" (Suministrada Suministrada)

La cineasta espera estrenar “La pecera” el próximo año y le encantaría presentarla en Vieques. Pero antes de su gran estreno en la Isla, la producción formará parte del circuito de festivales cinematográficos internacionales, donde espera entrar con fuerza.

“Esta película ha recibido unos premios previos que le abre las puertas a festivales de categoría A. Intentaríamos presentar en Cannes, sino en Berlín, donde se amolda muy bien y podría tener un gran estreno. Creo que es viable porque ya tiene un recorrido festivalero. Es una película que tiene altas posibilidades de ser reconocida”, opinó la productora Maite Rivera Carbonell.

Aunque su camino es prometedor, en este momento la cineasta Glorimar Marrero está centrada en filmar la producción y hacerlo de la mejor manera posible para llevar a cabo un proyecto que sea “digno y a la altura de lo que el país merece”.

“La pecera”, es coproducido por la empresa puertorriqueña Canica y la empresa española Solita Films. Participan además las empresas puertorriqueñas Quenepa Producciones, PJ Gaffers y Filmes Zapatero.

Urge ayuda para Ibermedia

Antes de concluir la entrevista, tanto Marrero como la productora Maite Rivera Carbonell hicieron un llamado al Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica y a su directora, Rosi Acosta, para que mantenga a Puerto Rico en el Programa Ibermedia, el cual ha ayudado a varios proyectos de cine nacional y que ha propiciado coproducciones importantes entre Puerto Rico y otros países de habla hispana.

“Sería una pena que Puerto Rico saliera de ese fondo cinematográfico intergubernamental porque muchos proyectos se han beneficiado de ese fondo. El cine nacional ha logrado una diversidad y también una exhibición fuera de Puerto Rico gracias a ese fondo y esas coproducciones”, comentó Rivera Carbonell, quien al igual que Marrero, está esperanzada de que se reconsidere y se mantenga a la Isla dentro de tan importante programa.