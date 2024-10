¿Conoces la leyenda boricua“El Jacho”?: un cortometraje llegará a los cines para contar esta historia de terror

Esta es la quinta propuesta de este grupo de cineastas puertorriqueños, la cual también fue seleccionado recientemente para ser parte del Festival Internacional de Horror New Orleans ScreamFest.

“Yo desconocía los detalles de la leyenda del Jacho Centeno cuando se me presentó este proyecto y pensé también debía haber más personas que no conocían esta y otras leyendas autóctonas” , explicó Borges, director y creador de otros proyectos como “First Date” (2021) y “El cuerpo de mamá” (2022). “Por eso, con mucho esfuerzo y gracias a la colaboración de la plataforma creativa de Magdiel Jobad Rodríguez, Cine PR, y la colaboración de otras casas productoras emergentes como Imagine 8 y Lonely Park, abrazamos este proyecto con un ‘crew’ de más de 50 personas, para juntos rescatar parte importante de nuestra cultura. El cine sigue siendo, sin duda, una herramienta increíble para contar historias a más gente”.

El creativo cortometraje de horror contó con el apoyo de PJ Gaffers y Kangrip además de la colaboración de Rimas y Universal Music, con la aportación de la famosa canción de “Viernes 13″ como tema principal. La propuesta cuenta con un elenco integrado por Delia Isabel (”La Comuna”), Antonio Hernández (“El First Date”, “Algo extra” y Teatro Breve), José “Pepe” García, Nilka Ramos, Mafe Sotomayor (Teatro Breve) y Ángel González (Teatro Breve), como El Jacho.

Retos a la hora de filmar

Tal y como explicó el director en una nota de prensa, el proceso de filmación no fue fácil, por la cantidad de retos que confrontaron durante los siete días que tomó este proceso en un paraje solitario. “Teníamos una visión grande para la producción, pero no contábamos con mucho presupuesto, algo que es usual para los cineastas emergentes. Por eso, tuvimos que compensar con nuestra creatividad”, añadió Borges, quien destacó que uno de los mayores retos fue asegurarse que el personaje de El Jacho no se viera “barato”. “Así que destinamos gran parte del presupuesto de maquillaje en ese personaje. Las muertes tampoco podían verse de mentira, así que optamos por empoderar más el sonido, la iluminación tenue y los efectos prácticos. Por último, el corto es ambientado en la década de 1990 y casi todo es de noche, así que necesitábamos mucha iluminación”.