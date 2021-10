Cada uno de los nueve actores que han interpretado a James Bond, han tenido que lidiar con el reto de una versión anterior a la de ellos. De la misma forma que es indiscutible que David Niven y George Lazenby, los únicos dos que solo pudieron encarnar a 007 en una sola ocasión, nunca lograron de salir bajo la sombra de Sean Connery; también es cierto que el actor escocés que originó el rol para la pantalla grande en Dr. No (1962) tuvo que lidiar con las expectativas y las diferencias de cómo su versión honraba o difería de la versión creada por Ian Fleming en sus novelas.

Connery evidentemente tuvo el privilegio de definir el molde, uno de elegancia, peligro, arrogancia y con una pisca de humor sardónico, con el que el resto fue medido. Y ahora que está confirmado que “No Time to Die”, que estrena hoy en la isla, será la última vez que Daniel Craig interpretará al famoso espía, resulta importante resaltar como el molde creado por este actor tendrá el mismo impacto que el de Connery. Plantear esto no descarta las aportaciones de Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan a la iconografía de este personaje en la historia del cine. De hecho, mucho de lo que ha hecho Craig está directamente ligado con lo que garantizó que Dalton no lo pudiera seguir interpretando.

Aún así, resulta difícil ignorar el hecho que el estreno de “Casino Royale” con Craig como el agente 007 en el 2006, marcó un punto definitivo en estos filmes. Más que un borrón y cuenta nueva, los productores claramente se vieron influenciados por lo que Christopher Nolan hizo con Batman en “Batman Begins”, darle al público una película donde el famoso héroe de DC existe en un contexto real y no una fantasía. Si los filmes de Roger Moore y Pierce Brosnan son grandes en escala y momentos que constantemente desafían la realidad, los de Craig mayormente se posicionaron en un contexto dramático real.

Es por eso que este actor genuinamente ha sido el primero en poder crear una versión del personaje que registre como un hombre de carne y hueso y no como un arquetipo. En sus dos filmes, Timothy Dalton lo intentó, reteniendo una pizca del humor de Roger Moore pero no suficiente, pero el público no estaba listo para ese tipo de película. Hace 15 años atrás, el único terreno fértil creativo que quedaba para James Bond era el mundo real.

El arco dramático de Craig en este personaje ha sido impresionante. Comienza sin la elegancia que lo caracteriza y el actor demostró el precio que tuvo que pagar por ser todo instinto, tanto en la violencia como en el amor, e ignorar su intelecto. La razón por la cual los filmes protagonizados por Daniel Craig son desiguales, no tiene nada que ver con su versión del personaje. Con este actor, los momentos más emocionantes de James Bond fueron los que registraron como personales. Las entregas que ignoraron esa faceta, como “Quantum of Solace” y “Spectre”, son aquellas que están mas enfocadas en el pasado, tratando de recrear la mitología que siempre estará atada a este personaje. Ahora que Craig está entregando oficialmente su licencia para matar, es hora de volver a mirar hacia el futuro.