Desde “Deadpool & Wolverine” hasta “Despicable Me 4”, estas son las películas más esperadas de lo que queda del verano

Con el taquillazo de “Inside Out 2″ , que ya ha recaudado $724 millones en todo el mundo, se ha estrenado el verano en el hemisferio Norte y el invierno en el Sur, un periodo en el que se estrenarán una catarata de secuelas, entre ellas “Deadpool & Wolverine” , “Alien: Romulus” o “Despicable Me 4″ .

Las secuelas, apuesta segura

Cine original y con estrellas: de Austin Butler a Scarlett Johansson

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan la comedia “Fly Me to the Moon” (11 de julio), ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 y Tatum también aparecerá en el debut como directora de Zoe Kravitz, la comedia negra “Blink Twice” (22 de agosto), que tiene como coprotagonista a la puertorriqueña Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona.