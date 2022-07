Aunque el actor Diego Luna asegura no tomar en consideración la viabilidad comercial de un proyecto cuando decide hacerlo parte de su destacada y variada filmografía, durante las próximas semanas el actor mejicano estrena dos proyectos que representan las tendencias más populares actualmente en la industria del entretenimiento. Dentro de un mes volverá a interpretar Cassian Andor en una serie de Star Wars para Disney Plus, donde su personaje de “Rogue One” es el protagonista de la trama. Antes de eso, este jueves Luna se une al género de las películas de superhéroes con el estreno de “DC League of Superpets”. En este filme animado el actor interpreta a una ardilla miedosa que descubre que tiene súper poderes.

Durante una agradable conversación virtual con El Nuevo Día el protagonista de “Y Tu Mamá También” y “Narcos México” el director de “Abel” y “César Chávez” compartió porque la producción de Warner Brothers llego en el momento perfecto a su vida y como participar en ella lo ayudó a enfrentar uno de sus miedos más grandes como artista.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros Pictures, los personajes Merton, una tortuga con la voz de Natasha Lyonne; PB, una cerdita con la voz de Vanessa Bayer; el perro Krypto, con la voz de Dwayne Johnson; Chip, una ardilla con la voz de Diego Luna, y Ace, un perro con la voz de Kevin Hart, en una escena de "DC League of Super Pets". (Warner Bros. Pictures vía AP) (The Associated Press)

Lo único que tiene en común esta película con el resto de su trabajo es que forma parte de una filmografía variada e impredecible. ¿Que de este proyecto captó tu atención?

DL- Pues la realidad es que todo depende del proyecto y este en particular la hice porque me divierto muchisimo haciendo animación. Gozo mucho del proceso porque es un espacio de mucha libertad. Es un espacio donde me permito cosas como intérprete que no me permitiría en otro proyecto. Y te voy a ser honesto. Este proyecto llegó en un momento en mi vida donde yo necesitaba sentirme útil. Necesitaba trabajar y pasó en el momento más difícil para mí del confinamiento de la pandemia. Así que fue el poder trabajar desde mi casa. Yo monté un pequeño estudio en mi casa y desde ahí me grabé y conecté con los directores de la película. Fue una oportunidad de seguir haciendo cine mientras estábamos encerrados en nuestras casas. Tener esta oportunidad para mí fue vital. Porque me dio la oportunidad de explorar y de divertirme mientras trabajaba. Le dio mucho sentido a ese momento tan difícil.

¿Cuanto se disparan los niveles de gozo de Diego Luna con un personaje como el que te toca en esta película?

DL-Si con personaje como Chip se vale todo. El es mega dramático, todo momento puede ser el ultimo para el. Así que vive con una intensidad perene. Es alguien que también se deja dominar por muchos miedos, lo cual es interesante de explorar como actor. Me gustó que la historia de Chip dentro de la película es de aprender de que los miedos siempre van a estar. Pero se trata de vencerlos para poder conectar con tus verdaderos poderes. Eso me pareció muy lindo. Y con un personaje que le tiene miedo a todo lo que se mueve pues como actor interpretar eso fue muy rico. Te puedes permitir lo que sea siempre que sea de una forma intensa, que es la marca de este personaje.

¿Es uno de los miedos más grandes de Diego Luna no tener un espacio donde canalizar su creatividad?

DL- Totalmente. Me da miedo eso mismo. No encontrar cómplices en ese proceso. Lo que hago depende de una articulación creativa que depende de colaboraciones y luego depende de alguien que quiera verlo o escucharlo. Así que todo el tiempo dependo de otras personas para lograr mi proceso. Mi miedo rotundo es llegar un día donde pierda esa capacidad. De poder articular cosas dentro de una comunidad. A ese día le temo mucho, pero creo que no va a llegar. Me parece que la pandemia ha sido evidencia de eso, porque hemos seguido buscando otras formas de poder hacerlo. Hemos defendido esa capacidad hasta el final.

¿Recuerdas cual fue el primer superhéroe que capturo tu imaginación?

DL- Pues no se si en realidad tuve un superhéroe favorito. Solo si podemos considerar al Chapulín Colorado en esa categoría, entonces si. (Se ríe)