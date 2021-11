La falta de originalidad de “Red Notice”, súper producción de Netflix que estrenó en los cines de Puerto Rico una semana antes de su debut en la plataforma digital, no es ninguna sorpresa. La película es una oferta comercial escapista que existe para exaltar y explotar el estrellato de Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson.

Lo que sí sorprende es lo bien que funciona y lo divertida que es. Sin avergonzarse ni un segundo de que el entretenimiento del espectador sea su preocupación primordial, el director Rawson Marshall Thurber (Skyscraper, Central Intelligence) mezcla efectivamente elementos de comedia y acción para que recuerdan el tipo de “blockbuster” que estrenaba en los cines todas las semanas en los ochenta y los noventa.

El que el primer junte entre Gadot, Johnson y Reynolds lo haya hecho Netflix es reflejo del momento que está viviendo la industria. La película que utiliza su talento se encarga de reiterar que todavía queda entretenimiento y magia en construir filmes alrededor del carisma de una estrella de cine.

La que más se beneficia de esto en esta ocasión es la actriz principal. No es que “Red Notice” sea el filme donde Gal Gadot expandió su futuro como intérprete, pero su participación en la película sí la separa del carisma que mostró como la Mujer Maravilla y la empuja a explotarlo de otras formas.

Aquí Gadot es una criminal que se encarga de enredar los destinos de un rival (Reynolds) con los de un agente del FBI (Johnson), mientras los tres van tras la pista de tres artefactos preciados que están atados al legado histórico de Cleopatra. El que esto sea creíble no es una preocupación particular del filme. En dos o tres momentos el guión sí se deleita en socavar ciertas convenciones de este género, pero la mayoría del tiempo se apoya en Reynolds para constantemente dar un comentario cómico que deja saber que todos los que trabajaron en esta película están conscientes de que no están haciendo nada nuevo.

Aunque “Red Notice” no se apoya abiertamente en la nostalgia, es precisamente ese elemento lo que logra darle un toque especial. Cuando este tipo de película abundaba en los cines, sería mucho más fácil descartarla como una más del montón. En el contexto actual de la industria, su oda al entretenimiento liviano y al carisma de las estrellas se registra como una especie en peligro de extinción que debe ser celebrada.