Para un estudio de cine que claramente valora sus personajes y que se dio la tarea de hacer múltiples filmes para construir la saga de los Avengers, resulta curioso y extraño que Marvel Studios permitiera que un ritmo apresurado sea la debilidad más grande de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

El segundo largometraje con el hechicero titular, que estrena este jueves en cines, comienza con una persecución y se esfuerza para que la trama sostenga ese trote hasta al final. Esto no sería un problema si la urgencia de la trama de Michael Waldron (”Loki”) hubiera dejado espacio para la profundidad dramática o el desarrollo de los personajes.

Todo en el filme se siente apresurado. El arco dramático sigue alejando a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) de haber sido un cirujano egocéntrico, un compañero romántico controlador y una figura paternal problemática, algo que se trabajó superficialmente en “Spiderman No Way Home” y aquí tratan de convertirlo en el núcleo emocional de la trama. La prisa también le resta impacto a un viraje de la trama en los primeros 15 minutos del filme que coloca a un personaje que acaba de tener su propia serie en un rol antagónico clave. Todo el potencial de estos personajes es marginado para rápidamente llegar a las secuencias del multiverso que deslumbran con su inventiva visual y más importante aún, las secuencias que le dan a los fanáticos de Marvel la oportunidad de ver otra versiones de sus personajes favoritos, superhéroes nuevos o actores nuevos apropiándose de iconos del universo de Marvel.

PUBLICIDAD

Aunque esto es lo que va a causar conmoción, debates apasionados y de seguro “spoilers” en las redes sociales, el filme cuenta con dos elementos claves que logran que la segunda aventura cinematográfica de Doctor Strange tenga que ser vista en la pantalla grande: Elizabeth Olsen expandiendo su excelente trabajo en “Wandavision” y Sam Raimi encontrando todas las formas posibles de incorporar las convenciones de horror que explotó al máximo al principio de su filmografía.

Esto lleva a que el filme constantemente se acerque a la posibilidad de un filme de Marvel que genuinamente rompa con las convenciones de ese Universo. Esto se manifiesta en detalles inconsecuentes, como que Strange constantemente use lenguaje soez para canalizar su estrés, y en secuencias que tienen momentos de suspenso y violencia típicos de una pesadilla.

El viaje del protagonista a través del Multiverso se debe a la llegada inesperada de América Chávez (Xóchitl Gómez), una adolescente que tiene el poder de brincar de un universo a otro. Este poder es codiciado por fuerzas malignas desconocidas, lo cual coloca a Strange y a Wanda Maximoff (Olsen) en conflicto, cuando cada uno tiene ideas diferentes de cómo manejar la situación.

Imagen de Marvel Studios con Xochitl Gomez como America Chavez, Benedict Wong como Wong, y Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange en una escena de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness." (Marvel Studios via AP) (Courtesy of Marvel Studios)

Aún con todo lo que tiene este filme a su favor, resulta curioso el choque constante entre las convenciones del guion y la sensibilidad del director que lo está plasmando en pantalla. El texto de Waldron claramente tiene la estructura y el ritmo de una aventura con elementos fantásticos, mientras que Raimi ataca el filme como si fuera una película de horror. El caos que esto crea jamás deja de ser entretenido, pero hubiera resultado más efectivo si se le hubiera dedicado más tiempo a sus personajes centrales.