Mientras relata las atenciones, los mimos y el amor con el que vive la experiencia de ser padre y de haber sido educado en equidad, el cantante y actor Éktor Rivera no puede evitar identificar los contrastes con las actitudes machistas que caracterizaron al personaje que interpreta en el filme puertorriqueño “La última gira”, Daniel Santos.

Más allá de escuchar alguna canción ocasionalmente mientras jugaba siendo un niño, no fue hasta que supo que lo interpretaría que entró de lleno en lo que fue la vida de este músico, cantante y compositor para luego meterse en la piel de este artista carismático y a la vez controvertible.

“Fue retante llevarme a Daniel Santos en ese sentido macharranístico, un artista que fue importante, pero que tenía unos excesos increíbles en su vida. Fue una figura literalmente de película, siendo popular en temas políticos y peleonero en la calle. Estamos hablando de una figura que tiene tantas y tantas capas, que yo creo que la primera fase fue descubrir su música y su voz peculiar -que ya la conocía por mis abuelos y mi familia-, primero fue tratar de llevar el mensaje de lo que era él”, explicó el protagonista, quien además leyó el libro en el que está basada la historia, escrito por el periodista Josean Ramos, quien estuvo muy relacionado con Santos por muchos años, incluso llegó a ser su representante y confidente.

“Leí el libro, el guion, vi todas las entrevistas que pude ver, videos y grabaciones. Ahí fue que lo descubrí bien. Cuando te integras en su historia, que tiene tantas cosas políticas, la importancia de que estuvo en Cuba, que hizo más de 400 composiciones. Daniel fue una de esas personas, de Santurce, Puerto Rico, con una vida muy dura, que logró abrirse puertas él, con resistencia y mucho trabajo”, añadió.

Ese libro de Ramos, fue el que sirvió de inspiración para el director y creador del filme Douglas Sánchez, quien, al encontrarlo en una librería en Río Piedras en 1993, se intrigó y comenzó a desarrollarlo por muchos años hasta que logró hacer el guion y finalmente llevarlo a la pantalla del cine a partir del próximo 2 de septiembre, que será cuando estrene en los diversos cines de Puerto Rico.

“Fue un tipo bien creativo, un cantante excepcional. Gracias a Pedros Flores, que fue como su mentor y le desarrolló un etilo particular que era imitado por todos lados. Es una figura bien grande y la película da la oportunidad de hablar de unas cosas de nuestra realidad y de representar a personajes y vivencias de Puerto Rico. No se trata de una imitación, sino que logramos representar la esencia de la persona”, manifestó el director y escritor, quien resaltó que no se trata de una biografía del cantante, sino que desarrolló una historia con algunos datos de su vida.

“La última gira” relata cómo, en su edad madura, Santos se embarca en una aventura junto a su improvisado manejador Secre (Carlos Marchand) en una gira por América del Sur y se da toda la trama en una semana.

“No fue una imitación, fue llevar cada palabra, cada sílaba. Por qué sus respiraciones, por qué este caballero canta de la forma que canta, con tanta tristeza y profundidad, amor y pasión en cada una de sus canciones. Eso fue lo que intenté hacer y pudimos crear la esencia de lo que fue Daniel Santos”, agregó Éktor, para quien se trata de su primera película para cine.

Por otra parte, las actrices Isel Rodríguez y Aris Mejías coincidieron en que resultó todo un reto encarnar sus respectivos personajes, el de la merenguera “Marcela” y “Sofía” una de las esposas de Daniel, quienes se consideran feministas.

“Una de las cosas que me llamó la atención del personaje de Daniel era lo mujeriego y lo atorrante en su forma de ser. Me atrajo del guion cómo contar un cuento de las madres que aguantaban un montón y no se cuestionaban abiertamente lo que los hombres tomaban como un derecho”, mencionó Mejías.

Parte del equipo que formó parte de la película puertorriqueña "La última gira".

A este filme, se unen los actores y las actrices del patio Carlos Marchand, Obie Bermúdez, Modesto Lacén, Mariangelie Vélez, Cristina Soler, Yamil Collazo y Elí Cay.

“Además de actuar, cantar y bailar, el desempeño de los actores fue fundamental en trazar la historia. Sus aportaciones creativas a lo que es la narrativa y cómo se van moviendo estos personajes fueron muy importantes, no solo por la puesta en pantalla, sino al proceso en el desarrollo de la historia”, destacó la productora del filme Nadia Barbarossa, quien añadió que tienen planes de llevarla a la Florida y se presentará en septiembre en el New York Latino Film del 14 al 19 de septiembre.

Presentará su banda sonora

Parte importante de este filme, que fue producido con un presupuesto cerca de los 900 mil dólares, es que el hilo de la historia resalta canciones como “Virgen de medianoche”, “Linda” y “Amor perdido” que son canciones emblemáticas de Santos.

De manera simultánea al estreno en cine, “La última gira” hará disponible su banda sonora en las principales plataformas digitales de música. Los arreglos y grabaciones de los 12 temas estuvieron a cargo de la Orquesta El Macabeo, bajo la dirección de José Ibáñez.

“Las canciones que escogimos son emblemáticas, son unos clásicos. El reto para Macabeo y Éktor era algo bien considerable casi imposible. Pienso que todo el mundo se va a sorprender con la calidad de esas interpretaciones tan convincentes. No son imitaciones, son homenajes que sí logran emocionar”, destacó Sánchez.

De acuerdo con Ibáñez, al entrar de lleno en este proyecto lo asumieron con la misma pasión con la que la Orquesta El Macabeo trabaja la música propia.

“Sabemos que era una gran responsabilidad porque se trata de canciones que son himnos, que son de otra época en donde la música se interpretaba y grababa diferente, y de cierta forma había que hacerle honor a eso. Teníamos que emular lo que se logró en la versión original y añadirle elementos que pudieran incluir las características de nosotros como banda también, que siempre lo teníamos presente, pero sin separarnos de la interpretación para la película. Aprendimos un montón porque tuvimos que estudiar cada canción y en cuanto a composiciones fue muy rico trabajarlo. Nos hizo creer como banda”, aseguró.