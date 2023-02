El espectáculo familiar Disney on Ice 100 Years of Wonder se presentará en una nueva fecha -del 2 al 13 de agosto- en el mismo lugar, Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Con más de 50 personajes de Disney, esta gran producción sobre hielo incluirá entretenimiento para todas las audiencias y generaciones. Las entradas ya están disponibles en PRTicket.

Las personas que ya compraron sus boletos para el mes de mayo podrán utilizar los mismos en las fechas y funciones correspondientes del 2 al 13 de agosto. Aquellas personas que no puedan asistir en la fecha y hora de coincidencia pueden comunicarse con PRTicket al teléfono 200-7110 para ser reubicados. En el caso de no poder asistir en agosto, se les informará acerca del proceso de reembolso.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald y Goofy prepararán el escenario para una aventura repleta de sus historias favoritas de Disney. Por primera vez en Puerto Rico, la audiencia cantará, bailará y disfrutará al ritmo de la música de ”Encanto”, “Frozen” y “Tangled”, creando un espectáculo inolvidable para grandes y chicos.

Disney On Ice 100 Years of Wonder, presentado por Feld Entertainment Inc., dará vida a algunos de los personajes más queridos de Disney a través de patinaje artístico de vanguardia, disfraces llamativos y escenarios impresionantes. La iluminación, los efectos especiales, el patinaje y los saltos de alto vuelo harán del espectáculo una experiencia memorable para toda la familia.

Las entradas para la primera función del miércoles 2 de agosto a las 7:30 p.m. pueden adquirirse con un descuento de $5.00

Para información grupos y escuelas para Disney on Ice 100 Years of Wonder llamar al (787) 723-1930.