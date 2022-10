Como baloncelista, el puertorriqueño Carlos Arroyo tuvo una larga y distinguida carrera. Sin embargo, no fue hasta que incursionó como cantante de música urbana que Hollywood literalmente lo llamó para hacer su debut en la pantalla grande. “¿Quién lo hubiera dicho? Fue el reguetón el que me lanzó al cine”, aseguró Arroyo cuando relata cómo el director Peter Farrely pidió que lo contactaran para formar parte de “The Greatest Beer Run Ever”. Esta producción adapta la historia verídica de un joven, interpretado por Zac Efron, que se lanza a la guerra de Vietnam en los 70 para llevarles cervezas a los soldados de Estados Unidos como muestra de agradecimiento.

Durante una entrevista, Arroyo nos dio los detalles de cómo fue aceptar un rol que lo colocó junto a Efron en escenas de gran escala en la producción que ya está disponible en la plataforma de streaming de Apple Plus.

Cuando te ofrecen la participación en la película, ¿hubo algún tipo de titubeo o dijiste que sí inmediatamente?

“A mí en Instagram me escribió un ‘casting director’ y primero pensamos que era un ‘spam’ (mensaje falso), pero comoquiera hablé con mi publicista y le dije que verificara, que me estaban ofreciendo un rol en una película. Al día siguiente, ella me confirma que es real y que querían que audicionara para un personaje en una película de Pete Farrelly.

¿Estabas familiarizado con sus películas?

“Sí. Cuando escuché el nombre, obviamente yo sabía quién era el, por “Dumb and Dumber” que la he visto mil veces. Y también por “Something About Mary” y muchas de sus otras películas. Pero mi inquietud en realidad era saber los detalles, qué era el papel y cuándo se grababa el proyecto. Tenía muchas preguntas pero no le iba a decir que no a participar en una de sus producciones. Incluso una de mis primeras llamadas fue a Roselyn Sánchez y le conté que me habían contactado para una película con Pete Farrely. Y ella me dijo ‘Por favor dime que le dijiste que sí y sin preguntar ni cuánto te van a pagar o cuándo es que empieza el proyecto’ (Sonríe). Yo le digo a Roselyn que es que tengo que hacer preguntas para considerarlo y me dijo ' Carlos Arroyo yo llevo toda una carrera tratando de trabajar con él’ (Se ríe). A la semana se dio la primera reunión con el para discutir el proyecto”.

¿Cómo fue esa reunión inicial con el director?

“Lo primero que le pregunto es por qué yo. Aunque yo jugué en Boston y él es de ahí. El me cuenta que estaba en casa de unos amigos viendo un video de una canción de reguetón y cuando pregunta quién es le dicen que es Carlos Arroyo, que había jugado con los Celtics. Me dijo que con solo ver el video pensó que me quería para su próxima película. Así fue todo. Así que fue gracias al reguetón que se me dio esta oportunidad en una película (ríe); así que le estoy bien agradecido. Desde nuestra primera conversación fue bien amable conmigo. Y la realidad es que me gustó mucho el libreto y a mí siempre me ha gustado actuar. Había hecho muchos comerciales, pero siempre había tenido esa inquietud de cómo sería ser parte de una película”.

¿Cuánto te ayudó el tener las experiencias de filmación en comerciales para enfrentar los retos de este proyecto?

“Me ayudó muchísimo. Como te comenté, la actuación fue algo que siempre me llamó la atención. Cuando me tocó hacer videos también me di la tarea de siempre estar involucrado en todas las facetas de la producción. Todo eso de seguro de alguna forma me preparó para esto. Pero aún así eso no significa que estaba listo para hacer una escena con Zac Efron en una película de Hollywood. Estamos hablando de otros niveles. Lo primero que filmamos es la escena cuando llega él en el helicóptero y creo que ahí fue cuando más nervioso me puse y caí en cuenta que esto era otra cosa. Sentí la presión porque si me equivocaba íbamos a tener que hacerlo todo de nuevo. Sentía que estaba allí todo Hollywood observándome mientras la grabamos”.

¿Cómo fue trabajar el tono cómico y realista de tus otras escenas en el filme?

“Nosotros discutimos el papel con mucha anticipación. Yo estuve en Tailandia por dos meses. Y durante ese tiempo, tres o cuatros semanas de ese tiempo fue entrenando para poder representar a un militar que estaba en combate en la guerra de Vietnam. Pero los ajustes específicos con el director fue mucho más cercano a la filmación, pero su dirección más consistente fue tú sé como tú eres. Y cuando mi esposa y mis hijos vieron la película me dijeron, así mismo tú eres en casa, mandón y poniendo disciplina”. (Sonríe)

La mayoría de tus escenas son con Zac Efron, quien lleva actuando desde su adolescencia. ¿Aprendiste algo de él como intérprete?

“Pues poder estar al lado de un actor que está en todo su apogeo para mí fue increíble. Ver su dedicación y la seriedad con la que él trabaja, fue la mejor lección que pude tener. Lo otro que me gusté es que estaba más que dispuesto a discutir conmigo todo para lograr que la escena fluyera como se esperaba. Al igual que en el baloncesto, se trabaja en equipo para que el éxito pueda surgir. Eso fue algo que me impresionó mucho”.

Ahora que tienes esta película como carta de presentación, ¿vas a seguir buscando oportunidades como actor?

“Me siento bien agradecido de haber tenido esta oportunidad, porque fue una que se dio de una forma bien orgánica. Y yo lo que me concentré fue en honrar esa oportunidad que me dio el director. Logré crear una relación bien bonita con Peter, al igual con el ‘casting director’ y el resto del equipo que se comunicó conmigo para esta película. Para mí lo importante es que hayan quedado contentos con mi trabajo y, si en futuro se da otra oportunidad, pues habrá que aprovecharla. Estoy en el proceso de conseguir un agente para que me ayude con todo eso”.

No sé si es algo que ya ha sucedido, pero sospecho que en algún momento alguien va a tratar de hacer una película de la vida de Carlos Arroyo. ¿Eso es algo que te interesaría que se diera?

“Pues eso es algo que está en mis planes. También me gustaría escribir un libro sobre mi vida. Pero si lo hubiera hecho ya, el hacer esta película se hubiera quedado fuera. Creo que estoy en un momento bien bonito en mi carrera. Uno sabe que hay que prepararse para lo que viene después del baloncesto. Hay mucha gente que no lo hace, pero yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar diferente tipos de proyectos. Todos esos frutos se han dado por lo que logre en el baloncesto y hay que aprovecharlos”.