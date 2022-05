Aunque los aspectos más interesantes de “El Karaoke”, el nuevo largometraje puertorriqueño que estrena hoy jueves, no se pueden discutir en detalle para no arruinar la trama y sus virajes sorpresas, resulta fascinante que esta película de suspenso y horror sea la más completa de la filmografía de Eduardo “Transfor” Ortiz (“Domirriqueños”, “Marcelo”). Sus incursiones en otros géneros, mayormente en la comedia, siempre han generado resultados mixtos e inconsistentes, pero en esta ocasión las pequeñas imperfecciones del guion y de algunas de sus ambiciones creativas no descarrilan la efectividad de la película.

Durante el desarrollo de la trama y específicamente en su clímax, queda claro que uno de los objetivos de Ortiz era plasmar momentos de horror gráficos que dependen de maquillaje especial. El tipo de efecto práctico típico de las secuelas de “Friday the 13th” que estrenaron en los 80. Sin embargo, el gancho del filme y la razón por la cual funciona reside en la forma en que se delinean los personajes principales.

Quizás no se pueda abogar por su profundidad dramática, pero el guion de Jesús M. Rivera (“Vico C: La vida del Filosofo” ) se encarga de darle la oportunidad al elenco, que incluye a Ángel Figueroa, Mariana Quiles, Edwin Emil Moró y Jorge Antares, de que sus roles tengan más de un matiz. La premisa dramática que plantea que nadie es lo que aparenta, resulta ser más interesantes que los “horrores” de la trama central. Esto es lo que abre el espacio para que la propuesta audiovisual simple del filme cargue una mezcla particular de humor negro y melancolía.

Cuando arranca la trama “Maury Ortiz” (Ángel Figueroa) parece un amargado que no pierde ni una sola oportunidad para darle rienda suelta a su mal genio. Cuando uno de estos arranques sucede frente a alguien con tendencias violentas, el protagonista es secuestrado y colocado en un juego mortal que pone a prueba su conocimiento de baladas del ayer. Entre estas sesiones de tortura, el guion revela varias de las razones que alimentan las frustraciones de Maury, principalmente el deterioro de la relación con su esposa (Mariana Quiles).

Ángel Figueroa protagoniza "El Karaoke". (Suministrada)

Más allá de la novedad de quién es la persona que interpreta al antagonista del filme, resulta más interesante el que esa interpretación esté a la par con el resto del elenco y tenga los mismos momentos de dualidad. El hecho de que los personajes de “El Karaoke” estén bien delineados hace que la ejecución accidentada del clímax sea el momento menos efectivo del filme, incluyendo un viraje que se debió haber manejado más estratégicamente. Como está ahora registra como forzado y desafía la credibilidad del resto de la trama. Aún así esta película marca un momento de crecimiento de Ortiz como cineasta. Queda por ver si puede retenerla cuando regrese a las convenciones cómicas de su género favorito.