Los raperos Tyga, Swae Lee y Lil Mosey se han asociado con el productor Tainy para lanzar el próximo sencillo y el video de lírica “Krabby Step” que forma parte del “soundtrack” oficial de la película animada “The Spongebob Movie: Sponge On The Run”, de Paramount Animation y Nickelodeon

El tema, que fue producido por Tainy, Albert Hype y NEON16, y que está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy, será parte del “soundtrack” que se lanzará en el 2021 bajo NEON16/Interscope Records.

Según se comunicó, se espera que el sencillo siga los pasos de la canción debut y comercialmente exitosa “Agua”, con Tainy y el cantante colombiano J Balvin, que se posicionó en el puesto #1 en la lista Hot Latin Song y #1 en la lista Latin Airplay y obtuvo más de 923 millones de reproducciones en todo el mundo.

El segundo sencillo del “soundtrack” oficial de la película animada busca fusionar los estilos y cadencias indelebles de los tres raperos con los ritmos contagiosos e inolvidables por los que Tainy se ha dado a conocer a lo largo de su carrera musical.

“En “Krabby Step”, vemos a Tyga, Swae Lee y Lil Mosey crear una historia sólida y cautivadora con letras que capturan la verdadera esencia y el ambiente lúdico de la película. Tainy demuestra y consolida aún más su talento ilimitado mientras crea un ritmo que hará bailar a los fanáticos de todo el mundo y seguramente romperá récords de TikTok, al igual que lo hizo “Agua” con la tendencia viral “Agua Challenge” (que acumuló más de 3.2 millones de videos en TikTok)”, se manifestó a través de un comunicado de prensa.

El video de lírica también utiliza la misma animación que se ve en la película animada. Paramount Animation y Nickelodeon se han asociado con NEON16 para producir el próximo álbum oficial de la película animada, “The Spongebob Movie: Sponge On The Run”. El “soundtrack” incluirá canciones de artistas como Weezer, MonstaX, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper y más.

La película Spongebob Movie: Sponge On The Run debutará digitalmente en los EE.UU. a través de Premium Video on Demand a principios de 2021 y luego se trasladará exclusivamente a CBS All Access, la plataforma de streaming y transmisión en vivo por suscripción de ViacomCBS, siguiendo el paso de Premium Video on Demand. La película está disponible a nivel mundial en todos los demás países, con la excepción de China, por Netflix.