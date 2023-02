La cinta “Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, recibió este sábado el galardón a mejor película en la 34ª edición de los Premios del Sindicato de Productores (PGA, en inglés).

La cinta de los directores conocidos coloquialmente como “Los Daniels” venció a fuertes contrincantes como “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, “Tár”, de Todd Field, y “The Banshees of Inisherin”, de Martin McDonagh, en estos galardones que suelen funcionar de termómetro para los Óscar.

Hace un año el filme “CODA” volvió a demostrar el poder de los PGA como indicadores de las producciones que pueden ganar la estatuilla dorada a mejor película.

Y en los últimos 14 años solo tres cintas (“The Big Short”, “La La Land” y “1917″) han alterado la correlación entre los triunfadores de los PGA y los ganadores de la gala de la Academia de Hollywood.

El reconocimiento para “Everything Everywhere All at Once”, de la casa productora A24, se suma a su reciente triunfo en premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

La historia sigue el reto que tiene que enfrentar una mujer de mediana edad que se ve obligada a luchar en confusos multiversos para salvar su mundo, mientras experimenta de forma caótica todos los rumbos que pudo haber tomado su vida.

El galardonado filme de Netflix “Pinocchio”, del director Guillermo del Toro, se impuso como mejor cinta de animación ante “Marcel the Shell with Shoes On”, de A24, “Puss in Boots: The Last Wish”, de DreamWorks Animation, “Minions: The Rise of Gru”, de Illumination, y “Turning Red”, de Pixar.

El “stop-motion” del mexicano también se coronó esta misma noche como la favorita de los Premios Annie, los galardones de la industria animada donde se hizo de cinco reconocimientos.

En la categoría de cine a mejor documental venció “Navalny”, de Daniel Roher bajo el sello de CNN y Warner Bros., que retrata el intento de asesinato del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalni.

En cuanto a la televisión, “The White Lotus”, de HBO, ganó en el apartado de mejor serie dramática, “The Bear”, de FX, se coronó como mejor comedia, y “The Dropout” fue nombrada mejor serie limitada.

Mientras que el premio a la mejor producción de no ficción para la pequeña pantalla fue para “Stanley Tucci: Searching for Italy”, de CNN, y “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, de Amazon Prime Video, se llevó el reconocimiento al mejor show competitivo en televisión.

El galardón para la mejor película televisiva fue para “Weird: The Al Yankovic Story”, de The Roku Channel, y el premio al mejor programa de televisión en vivo o “talk show” fue para “Last Week Tonight with John Oliver”, de HBO.

La temporada de premios de 2023 continuará con la entrega de los galardones del Sindicato de Actores, que tendrá lugar este domingo, y la esperada gala de los premios de la Academia de Hollywood el 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.