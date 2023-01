El próximo 12 de marzo de 2023 se llevará a cabo la 95 entrega de los premios Oscar, considerados como los más importantes y glamorosos de la industria del cine a nivel mundial. Aunque todavía queda más de un mes antes de esta gala, hay tiempo suficiente para que te pongas al día y disfrutes de aquellas películas que están nominadas.

Todavía algunas de las películas nominadas a los premios más importantes están en los cines, pero hay una buena parte de ellas que están disponibles para verse a través de las distintas plataformas de contenido de “streaming”.

Aquí te dejamos un listado de esas películas a las que tienes acceso de manera digital:

“Everything Everywhere All at Once”

Nominaciones: (11) Mejor película, mejor dirección y mejor guion original, entre otros

Plataforma: Paramount+ y Showtime

El indie producido por A24 “Everything Everywhere All at Once” ha sido un éxito de crítica y deleitó al público desde que salió a la luz la primavera pasada. La película está nominada a mejor película y Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis recibieron nominaciones por sus actuaciones. Yeoh, Quan y Hsu cuentan una alucinante historia multiverso sobre la desconexión de una familia estadounidense de origen chino y cómo se reencuentran a través de la existencia de otras versiones de sí mismos.

“The Banshees of Inisherin”

Nominaciones: (9) Mejor película, mejor dirección y mejor guion original, entre otros

Plataforma: HBO Max

Asegurando una nominación a mejor película y nominaciones para Colin Farrell, Brendan Gleeson y Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin” cuenta una historia de los flujos y reflujos de la amistad entre el Pádraic de Farrell y el Colm de Gleeson mientras destaca los inquietantes paisajes irlandeses.

“All Quiet on the Western Front”

Nominaciones: (9) Mejor película, mejor película de lengua extranjera y mejor guion adaptado, entre otros

Plataforma: Netflix

“All Quiet on the Western Front”, una inquebrantable adaptación en alemán de una clásica novela contra la guerra sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, está nominada a la mejor película y muchos otros premios Oscar.

“Elvis”

Nominaciones: (8) Mejor película, mejor edición y mejor actor (Austin Butler), entre otros

Plataforma: HBO Max

En “Elvis”, la visión de Baz Luhrmann transforma al relativamente desconocido actor infantil Austin Butler en “el Rey”. La película biográfica poco convencional cuenta la vida de Elvis Presley desde la perspectiva de su antiguo manager, el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. Butler obtuvo una nominación a mejor actor y la película recibió una nominación a mejor película y director.

“The Fabelmans”

Nominaciones: (7) Mejor película, mejor dirección y mejor guion original, entre otros

Plataformas: Compara digital en Row8, Amazon Prime Video, Redbox y Vudu

La película más personal de Steven Spielberg hasta el momento documenta las alegrías y los peligros finales que fragmentan a la familia Fabelman para siempre. En una carta de amor al cine ya su familia, Spielberg permite a los espectadores ver detrás de su pasión por el cine y su búsqueda del sentido de la familia y la vida. Spielberg está nominado a mejor director y su película está nominada a mejor película, mientras que Michelle Williams opta a mejor actriz. La película está disponible para comprar en Amazon.

“Tár”

Nominaciones: (6) Mejor película, mejor dirección y mejor guion original, entre otros

Plataformas: Alquiler digital en Row8, Amazon Prime Video, Vudu y Apple TV+

Cate Blanchett interpreta a una reconocida directora, Lydia Tár. Como personaje titular, es astuta, talentosa y está en un pedestal demasiado alto para caer, pero lo hace. “Tár”, que está nominada a mejor película y mejor actriz, aborda la dicotomía entre el poder y el arte y aborda las guerras culturales que dominan la política y el discurso popular.

“Top Gun: Maverick”

Nominaciones: (6) Mejor película y mejor guion adaptado, entre otros

Plataformas: Paramount+ y para alquiler en Row8, Amazon Prime Video, Vudu, Redbox y Apple TV+

36 años después de la “Top Gun” original, “Top Gun: Maverick” está nominada a mejor película. Tom Cruise repite su papel de “Maverick”, asumiendo un papel de liderazgo y mentor para los miembros secundarios del reparto Miles Teller y Glen Powell.

“Triangle of Sadness”

Nominaciones: (3) Mejor película, mejor dirección y mejor guion original

Plataformas: Alquiler digital en Vudu, Redbox, Amazon Prime Video y Apple TV+

El cineasta sueco Ruben Östlund ha creado una sátira social espinosa que examina la raza, la riqueza, la clase social y la desigualdad y aseguró una nominación a mejor director en el proceso. Está protagonizada por la difunta Charlbi Dean y Harris Dickinson como una pareja de modelos e influencers que terminan en un viaje en yate patrocinado con otros invitados adinerados. El caos sobreviene cuando el yate se atasca en medio de una tormenta y los invitados terminan en una isla desierta. Más tarde, la película se centra en Abigail, la sirvienta convertida en cabecilla, interpretada por Dolly De Leon.

“Black Panther: Wakanda Forever”

Nominaciones: (5) Mejor actriz de reparto (Angela Bassett) y efectos especiales, entre otros

Plataforma: Disney+

Angela Bassett ha sido nominada a mejor actriz de reparto por “Black Panther: Wakanda Forever”, una película de superhéroes realizada tras la muerte de Chadwick Boseman. Se convierte en la primera actriz nominada para un papel de Marvel. La película del director Ryan Coogler permite a la audiencia llorar al personaje T’Challa y Boseman. La película todavía está en los cines, pero llegará a Disney+ el 1 de febrero.

“Causeway”

Nominación: (1) Mejor actor de reparto (Brian Tyree Henry)

Plataforma: AppleTV+.

Brian Tyree Henry obtuvo una nominación a mejor actor de reparto en “Causeway”, un drama de Apple TV+ protagonizado por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence. La película se centra en la relación entre un ingeniero militar (Lawrence) que se recupera de los efectos de una lesión cerebral grave y un mecánico de un taller de reparación de automóviles (Henry) que vive con la culpa y las secuelas físicas de un accidente automovilístico.

“Blonde”

Nominación: (1) Mejor actriz (Ana de Armas)

Plataforma: Netflix

Ana de Armas recibe su primera nominación a mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, “Blonde”. La película no es exactamente una película biográfica sobre la vida de la fallecida estrella de cine; es más una narrativa dolorosa contada desde la perspectiva del director Andrew Dominik.

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Nominación: (1) Mejor guión adaptado

Plataforma: Netflix

La secuela de “Knives Out” del director Rian Johnson, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” presenta el regreso del detective sureño Benoit Blan, caracterizado por Daniel Craig. La retorcida novela policíaca hace lo que mejor hacía el original: permitir que los ricos asesinos y problemáticos midan sus egos y descifren quién es el asesino.

“Aftersun”

Nominación: (1) Mejor actor (Paul Mescal)

Plataforma: Alquiler digital en Redbox, Amazon Prime Video, Vudu y Apple TV+

La guionista y directora Charlotte Wells ilustra el vínculo entre un dúo de padre e hija interpretado por el nominado al Oscar por primera vez Paul Mescal y Frankie Corio. “Aftersun” toca los momentos cruciales en la vida de un adolescente cuando el mundo se siente tan grande pero el asombro infantil comienza a desvanecerse cuando la realidad de la vida se asoma por las grietas. “Aftersun” es un debut soñador y desgarrador de Wells.

“Guillermo Del Toro’s Pinocchio”

Nominación: (1) Mejor película de animación

Plataforma: Netflix

El cuento infantil de hace décadas “Pinocho” se vuelve a contar a través de la lente de la mente oscura de Guillermo Del Toro. Esta no es la versión de Disney de “Pinocho”, ya que en la versión musical de Del Toro, se exploran temas del fascismo. El reparto incluye a Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tilda Swinton y Ewan McGregor y está nominada a mejor película de animación.

“Argentina, 1985″

Nominación: (1) Mejor película de lengua extranjera

Plataforma: Amazon Prime Video

“Argentina, 1985″ establece un momento histórico para Argentina que ayudó a lanzar el futuro democrático del país después de siete años de dictadura militar. El director Santiago Mitre convirtió el clásico thriller político en una historia sobre la preservación de la historia y los años que lleva recibir justicia.

“Marcel the Shell With Shoes On”

Nominación: (1) Mejor película de animación

Plataforma Alquiler digital en Redbox, Amazon Prime Video, Vudu y Apple TV+

“Marcel the Shell With Shoes On” es un largometraje de animación stop-motion basado en los cortos de YouTube realizados por Jenny Slate, quien da voz a Marcel en una octava aguda, y el director Dean Fleischer Camp. La experiencia de ser pequeño, lindo y sin pretensiones es el corazón de la película sobre un molusco. La película está disponible para alquilar en Amazon.

“Turning Red”

Nominación: (1) Mejor película de animación

Plataforma: Disney+

“Turning Red” es la primera película de Pixar dirigida únicamente por una mujer. Dirigida por Domee Shi, quien también hizo el cortometraje ganador del Oscar “Bao”, la película animada es una historia sobre la mayoría de edad de un estudiante de octavo grado chino-canadiense que se convierte en un panda rojo grande y esponjoso, una metáfora andante del crecimiento. femineidad joven.

“RRR”

Nominación: (1) Mejor canción original

Plataforma: Netflix

La epopeya de acción maximalista de tres horas de S.S. Rajamouli, “RRR” es una de las películas más caras y más taquilleras de la India de todos los tiempos. Une a dos de las estrellas más grandes de Bollywood, N.T. Rama Rao Jr. y Ram Charan, como revolucionarios que luchan contra los colonialistas británicos en 1920. La película, nominada a mejor canción, encabezó las listas de streaming de Netflix durante el verano y todavía está disponible para ver allí.