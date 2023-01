La espera terminó en Hollywod. Luego de varias semanas de especulaciones y predicciones finalmente se supo esta mañana quienes optarán por los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el 2023.

A las 9:30 a.m., hora de Puerto Rico, se llevó a cabo la transmisión donde se mencionaron todos los nominados de este año y que fue conducida por Riz Ahmed y Allison Williams.

Como se había previsto, la película “Everything Everywhere All at Once”, de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, recibió 11 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director. Además de eso, “The Banshees of Inisherin” y “All Quiet in the Western Front”, con nueve cada una, fueron otras de las películas que más nominaciones recibieron.

La lista de nominados dentro de la categoría de “Mejor película” incluyó a “Avatar: The Way of WaterBabylon”; “The Banshees of Inisherin”; “Elvis”; “Everything Everywhere All at Once”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Top Gun: Maverick”; “Women Talking” y “Triangle of Sadness”.

De la misma forma, los nominados a “Mejor actor” fueron Colin Farrell, por “The Banshees of Inisherin”; Austin Butler, por “Elvis”; Brendan Fraser, por “The Whale”; Paul Mescal, por “Aftersun” y Bill Nighy, por “Living”.

Mientras que la categoría de “Mejor actriz” la completaron Cate Blanchett, por “Tár”; Ana de Armas, por “Blonde”; Andrea Riseborough, por “To Leslie”; Michelle Williams, por “The Fabelmans” y Michelle Yeoh, por “Everything Everywhere All at Once”.

Por su parte, otra de las categorías más esperadas, la de “Mejor actor de reparto” contará con nominados como Brendan Gleeson y Barry Keoghan, por “The Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, por “Everything Everywhere All at Once”; Judd Hirsch, por “The Fabelmans”; y Brian Tyree Henry, por “Causeway”.

De la misma forma en la misma categoría, pero en la rama femenina, fueron nominadas Kerry Condon, por “The Banshees on Inisherin”; Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, por “Everything Everywhere All at Once”; Hong Chou, por “The Whale”; y Angela Bassett, por su trabajo en “Black Panther: Wakanda Forever”.

En la cetagoría de “Mejor director” no hubo muchas sorpresas, salvo la inclusión del director sueco Ruben Ostlund, por su trabajo en “Triangle of Sadness”, quien estará acompañado por Martin McDonagh, por “The Banshees of Inisherin”; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por “Everything Everywhere All at Once”; Steven Spielberg, por “The Fabelmans”; y Todd Field, por “Tár”.

En el caso de la “Mejor película de lengua extranjera”, la sudamericana “Argentina, 1985″, de Argentina, representará a Latinoamérica, frente a filmes como “All Quiet on the Western Front”, de Alemania; “Close”, de Bélgica; “Eo”, de Polonia; y “The Quiet Girl”, de Irlanda.

La categoría de “Mejor película de animación”, está encabezada por la versión de “Pinnochio” del mexicano Guillermo del Toro, junto con las producciones “Marcel the Shell with Shoes On”; “Puss in Boots: The Last Wish”; “The Sea Beast” y “Turning Red”.

De la misma forma, dentro de la categoría de “Mejor canción original”, los nominados fueron “Applause”, de “Tell It like a Woman”; “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”; “Lift Me Up”, de “Black Panther: Wakanda Forever”; “Naatu Naatu”, de “RRR”; y “This Is A Life”, de “Everything Everywhere All at Once”.

Entre las películas que más nominaciones recibieron, se destacaron “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, con siete, seguida por “Top Gun: Maverick”, protagonizada por Tom Cruise, con seis nominaciones.

Entre el jueves, 12 de enero, y el martes, 17 de enero, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votaron por los filmes que se darán a conocer pronto.

La entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo, 12 de marzo de 2023, en el Teatro Dolby, en Hollywood. El presentador Jimmy Kimmel regresará para ser el anfitrión de la gala por tercera ocasión en su carrera.