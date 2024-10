El sorpresivo proyecto que trae de regreso a Daniel Day-Lewis

Cuando los medios norteamericanos consultaron sobre este nuevo proyecto, los representantes de Day-Lewis no respondieron inmediatamente. Sin embargo, según un medio local británico, “Avelyn” está ambientada en los años 80 y Bean, que tiene 65 años, interpreta a un exsoldado. Al momento, todavía no hay mucha información sobre el papel de Day-Lewis.

Cuando rompió el silencio sobre su retiro, el mismo Day-Lewis le explicó a W Magazine las razones de su desencanto con la industria de Hollywood. “Necesito creer en el valor de lo que estoy haciendo, el trabajo puede ser vital e incluso irresistible. Si la audiencia así lo piensa, eso debería ser suficiente para mí, pero últimamente no lo es”, manifestó con candidez y añadió: “Sabía que era poco convencional hacer una declaración [de su retiro]. Pero quería dibujar una línea. No quiero volver a verme absorbido por otro proyecto. Toda mi vida he hablado sobre cómo tenía que dejar de actuar y no sé por qué era diferente esta vez, pero el impulso de dejarlo se quedó en mí, se convirtió en una compulsión”.