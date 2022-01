Si la comedia de “The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window”, producción de Netflix que estrena este viernes, fuera tan ridículamente elaborada como su título, la serie sería mucho más efectiva. Aun después de ocho episodios, no queda del todo claro si el problema es que el show no se entrega de lleno a lo absurdo del género o si es que sigue tan bien sus convenciones que aplastan la sutileza del estilo de comedia que se está trabajando. Su clímax descabellado reafirma que todos los capítulos deberían tener algo extraño que rete la lógica de lo que se ve en pantalla. Por alguna razón, la serie solo opta por hacer esto ocasionalmente y deja que los detalles del misterio central, que en realidad debería ser totalmente inconsecuente, acaparen demasiado tiempo.

La serie gira alrededor de Anna (Kristen Bell), una mujer que después de la pérdida de su matrimonio se dedica a consumir una botella de vino por minuto y sentarse a mirar lo que pasa frente a su casa desde su sofá. El personaje titular claramente no tiene una subscripción de Netflix, lo cual la lleva a obsesionarse con el padre soltero apuesto que se muda justo al frente de ella. Como dictan las convenciones de estos misterios, Anna queda convencida de que ha sido testigo de un asesinato. Lo que queda por ver es si esto de verdad sucedió o si es una alucinación cortesía del exceso de vino.

Los mejores momentos de la serie son aquellos que abiertamente, y aprovechando el lenguaje audiovisual del medio, le dejan saber al público que esto es una parodia. El problema es que son tan inconsistentes que, eventualmente, resulta ser igual de monótono e insípido que lo que se supone que está parodiando. La propuesta visual quiere que esté claro que las alusiones son a filmes como “The Girl in the Train” o “The Woman in the Window”. Esto hubiera funcionado mejor si el estilo de la comedia hubiera inyectado un poco de la locura cómica de filmes como “Airplane!” o “The Naked Gun”. “The Woman in the House Across the Street From The Girl in The Window” tiene eso, pero no suficiente para justificar ocho episodios.