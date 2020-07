Los últimos días del verano local todavía deja la oportunidad para sentarse a disfrutar de una buena película, ya sea en compañía de tu familia y amigos o solo. Como ya es costumbre, los principales servicios de contenido en “streaming” estrenarán un sinnúmero de películas en las próximas semanas, siendo lideradas por Netflix. A pesar de los atrasos que trajo consigo el confinamiento a causa de la presencia del COVID-19, esta empresa continúa lanzando nuevas películas. Aquí verás las más importantes que se estrenarán en las plaraformas Netflix, Amazon Prime Video y Hulu.

Netflix

Work It (7 de agosto)

Esta cómica película muestra los esfuerzos que hará la estudiante de cuarto año de escuela superior Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) para entrar a la universidad de sus sueños. Tanto así que su única oportunidad de ser aceptada depende de su actuación en una competencia de baile, por lo que forma un grupo de bailarines para enfrentarse al mejor equipo de la escuela. Solo hay un detalle: ella no sabe bailar.

Project Power (14 de agosto)

Cuando una píldora que brinda a sus usuarios superpoderes impredecibles durante cinco minutos llega a las calles de Nueva Orleans, un vendedor y un policía local deben formar equipo con un ex soldado para derrotar al grupo responsable de su creación. Este filme lleno de acción, está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt (Inception) y Jamie Foxx (Ray y Django Unchained).

The Crimes That Binds (19 de agosto)

Esta película cuenta la historia de Alicia e Ignacio, un matrimonio de uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires, Argentina, que viven junto a Gladys, una empleada doméstica, y su hijo de tres años, Santiago. Sus vidas comienzan a alterarse, cuando su propio hijo Daniel, con quien tienen una relación conflictiva, está muy cerca de quedar preso, por una acusación de intento de homicidio de su ex esposa. (No hay corto disponible hasta el momento)

The Crimes That Binds

The Sleepover (21 de agosto)

Cuando dos hermanos descubren que su madre aparentemente normal es una ex ladrona en protección de testigos que se ha visto obligada a hacer un último trabajo, se unen para rescatarla en el transcurso de una noche llena de acción. La película de acción y comedia está protagonizada por Malin Akerman, Joe Manganiello y Ken Marino. (No hay corto disponible hasta el momento)

The Sleepover

Orígenes secretos/Unknown Origins (28 de agosto)

Esta película española, protagonizado por Javier Rey (Velvet y Fariña), sigue a un detective de la policía en Madrid quien trata de solucionar unos horrendos crímenes con la ayuda de varios expertos en cómics de superhéroes.

All Together Now (28 de agosto)

En este drama protagonizado por Auli’i Cravalho (Moana), una optimista estudiante de secundaria con aspiraciones musicales debe aprender a aceptar la ayuda de sus amigos para superar sus dificultades personales y cumplir sus sueños. (No hay corto disponible hasta el momento)

All Together Now

Prime Video

Chemical Hearts (21 de agosto)

Este drama lleno de romance presenta la historia del estudiante Henry Page (Austin Abrams), quien a inicios de su cuarto año de escuela superior conoce a la nueva estudiante Grace Town (Lili Reinhart). El joven se siente atraído inmediatamente por ella y cuando descubre el desgarrador secreto que cambió su vida, se enamora perdidamente. Todo esto sin saber qué esconde verdaderamente.

Hulu

The Binge (28 de agosto)

Original de Hulu, esta comedia está ambientada en una época irreal en el que todas las drogas y el alcohol son ilegales, y el único momento del año en que cualquier persona puede usar ambas es el día conocido como The Binge. La película está protagonizada por Vince Vaughn (Wedding Crashers) y Skyler Gisondo (Vacation). (No hay corto disponible hasta el momento)