Para la semana que comienza hoy, 24 de abril, los suscriptores de varias de las principales plataformas de contenido “streaming” podrán disfrutar de un sinnúmero de películas y series que garantizarán horas de entretenimiento.

Por tal razón, The Associated Press seleccionó algunos de estos estrenos que darán mucho de qué hablar en los próximos días.

“We Own This City”

Plataforma: HBO Max

El creador de “The Wire” David Simon regresa a Baltimore, el escenario de su popular drama transmitido de 2002 a 2008, con “We Own This City”, que produjo con su compañero de “The Wire” George Pelecanos y Nina K. Noble. La serie limitada de HBO dramatiza la corrupción que azotó al Departamento de Policía de Baltimore y su impacto en la ciudad. Basado en un libro homónimo de no ficción de Justin Fenton, la serie es protagonizada por Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector y Josh Charles, junto con varios miembros del elenco de “The Wire”. “We Own This City” se estrena el lunes 25 de abril.

PUBLICIDAD

“The Godfather”

Plataforma: Paramount+

Una oferta difícil de rechazar. Paramount+ presentará la trilogía de “The Godfather” a partir del jueves, 28 de abril. Las películas de Francis Ford Coppola no son difíciles de encontrar (tarde o temprano aparecen en un canal de cable), pero ahora llegan junto a los tres primeros episodios de la serie “The Offer”, una dramatización de los días de filmación de estas legendarias películas.

“Bubble”

Plataforma: Netflix

Completamente distinta a la sátira de Judd Apatow “Bubble”, que estrenó el 1 de abril, esta cinta de animé con el mismo nombre, estrenará en Netflix el jueves 28 de abril. El filme, dirigido por Tetsurou Araki y escrita por Gen Urobochi, retrata a Tokio en un momento en el que la ciudad ha sido aislada del resto del mundo y ha quedado bajo el control de jóvenes aventureros. Hay burbujas que desafían las leyes de la gravedad.

“The Offer”

Plataforma: Paramount+

A los fans de “The Godfather” les encanta repetir sus diálogos perdurables como “le haré una oferta que no podrá rechazar”. La serie de 10 episodios de Paramount+ “The Offer” dramatiza la historia detrás de cámaras de la realización de la película, basada en las experiencias del productor Albert S. Ruddy. Miles Teller interpreta a Ruddy, Matthew Goode al ejecutivo de estudio Robert Evans; Dan Fogler al director Francis Ford Coppola, y Patrick Gallo a Mario Puzo, cuya novela de 1972 es la base de la película. Tres episodios de la serie, creada y escrita por Michael Tolkin (“The Player”), se estrenarán el jueves, 28 de abril, seguidos de episodios semanales cada jueves.

PUBLICIDAD

“I Love America”

Plataforma: Amazon Prime Video

Si buscas una comedia fresca, Sophie Marceau interpreta a una madre cuyos hijos han crecido y ya no viven con ella. Sophie busca un nuevo comienzo en “I Love America”, una comedia francesa que debutará en Amazon Prime Video el viernes 29 de abril. Sophie deja París para mudarse a Los Ángeles donde una vieja amistad y actual propietario de un club popular de drag queens trata de ayudarla a tener citas de nuevo.

“Crush”

Plataforma: Hulu

La comedia de adolescentes con temática LGBTQ titulada “Crush”, protagonizada por Rowan Blanchard y Auli’i Cravalho, estrenará el 29 de abril. En esta película, una joven aspirante a artista se une al equipo de atletismo de su escuela secundaria y luego descubre cómo se siente el amor verdadero cuando se enamora inesperadamente de un compañero de equipo.

“I Love That for You”

Plataforma: Showtime

La comedia de Showtime “I Love That for You” es protagonizada por la exintegrante de “Saturday Night Live” Vanessa Bayer como Joanna, una mujer que anhela ser presentadora en un canal de ventas por televisión. La serie también refleja un capítulo en la vida real de Bayer, en la que, tras superar la leucemia infantil, Joanne evitaba ser etiquetada como “esa chica con cáncer”. Molly Shannon, otra exintegrante de “SNL”, coprotagoniza como la estrella del canal, mientras que Jenifer Lewis interpreta a su fundadora. “I Love That for You” se estrena el 29 de abril en “streaming” y en vídeo a la carta para sus suscriptores, antes de su estreno en el canal de cable el 1 de mayo.