Un día soleado en el corazón de la comunidad del Condado en San Juan sirvió ayer de escenario perfecto para lo que fue el último día de filmación de la película puertorriqueña “Las camelias”, luego de un mes de rodaje en diversas localizaciones en San Lorenzo, Aguadilla y Aibonito.

Por las calles circundantes de la Parroquia Stella Maris y la plaza Antonia Quiñones se situaba todo el equipo de producción, cuyo entusiasmo de ese último día de filmación opacaba cualquier agotamiento de las poco más de cuatro semanas ininterrumpidas de producir un largometraje local, con todo lo que implicaba realizar este trabajo en una pandemia.

Con mucha satisfacción, la productora ejecutiva Yamara Rodríguez confirmó que lograron filmar la película, dirigida por Paloma Suau, durante todo ese tiempo sin que ninguna persona del equipo arrojara positivo a COVID-19, gracias al sistema de aislamiento -que en este caso fue una “burbuja híbrida”- con estrictos protocolos para prevenir los contagios.

Una producción con magia

“Las Camelias”, inspirada en la trágica novela “La dama de las Camelias” y cuyo guion fue adaptado a la realidad actual de Puerto Rico con un toque de humor, contó con al actor Braulio Castillo, hijo, quien describió la experiencia como una espectacular y de las más lindas que haya tenido en Puerto Rico.

“Esta producción se hace dentro de un marco de incertidumbre por la cuestión del COVID, pero tengo que quitarme el sombrero y aplaudirles porque el protocolo que diseñaron, estudiaron y prepararon ha sido tal que terminamos el último día de filmación y no hemos tenido un solo caso de COVID reportado”, resaltó, mientras por otra parte destaca el placer de haberse integrado a lo que cataloga como un elenco de primera.

“Estuve rodeado de tanta gente bonita y positiva. Esta producción tiene magia. Cuando salga la van a disfrutar bastante”, añadió el actor, para quien ha sido su primera vez trabajando con Suau, pero se trató de un reencuentro con la ex Miss Universo, Denise Quiñones, con quien ya había trabajado en la obra teatral “Mamma Mía!” y es la protagonista de este filme, encarnando a “Margarita Gautier”.

Castillo interpreta a “Esteban Vidal”, el papá de “Armando Vidal”, quien se enamora de “Margarita”. Según cuenta, al leer el guion vio su personaje como uno muy humano, con el que se identificó mucho.

“Es un padre formado, posiblemente no tan riguroso, pero más estructurado, que quiere mucho a su hijo, y lo que quiere es darle consejos. En el enamoramiento él trata de salvar el matrimonio que está por el medio. Es un personaje con el que me identifico. Tengo tres hijos, mi hijo mayor tiene 29 años y hablo con él todos los días y me pide consejos. A través de las distintas etapas que uno vive, va descubriendo que uno se identifica más con otros personajes a medida que uno va evolucionando”, narró el actor mientras destaca que, en algunas escenas con Denise, Paloma lo ayudó a ubicar bien.

“Fue bien cómico porque las escenas más fuertes me tocaron el primer día, eran mis últimas escenas de la película. Se fue haciendo todo como al revés. De hecho, hoy, que es el último día de filmación, estoy grabando lo que es mi primera escena de la historia. Entonces uno tiene que estar bien pendiente de la estructura y no perder el hilo, y fue bien chévere”, comunicó.

Día de emociones encontradas

Por otra parte, el actor y protagonista Xavier Morales expresó que en este último día de grabación estaba enfocado en las emociones y en la actuación, mientras deja a un lado las expectativas de hasta dónde pueda llegar esta película.

“Hay emociones encontradas, pero domina la satisfacción, la gratitud que siento con todo el equipo, la productora, el elenco. Estoy bien conmocionado, bien alegre. No me la creo. Lo hemos aceptado con mucho orgullo, honor, humildad. Realmente me siento triste porque esto es lo que amo hacer y ahora me tocará seguir haciendo mis producciones mientras otros guisos caigan”, indicó el joven actor, quien además se dedica a producir videos musicales, y a hacer fotografía. “Estoy ansioso por ver qué es lo que tiene el futuro para ofrecer y los resultados que voy a generar de mi propio esfuerzo”, agregó.

La primera vez de Salomé

Para Salomé Monroig, de 17 años, su experiencia en “Las camelias” ha sido surreal. Desde cómo se dio la oportunidad en ser parte del elenco, hasta cómo se fue desarrollando esta película, producida por Rafael Abudo Massó.

Originalmente iba a ser unos coros, y repentinamente por diversas circunstancias terminó cantando la canción y quedándose con el papel de “Prudencia”. Fue su padre, el cantautor Glenn Monroig, quien a través de una videollamada le reveló la noticia.

“Fue como el mejor regalo de cumpleaños que pude haber pedido en mi vida”, dijo la joven para quien es su primera vez actuando en un largometraje y cuya meta que se propuso desde los 11 años es llegar a Broadway.

“Me encanta actuar en general y hacer música, esas son mis pasiones más grandes en esta vida. Ahora mismo lo que estamos haciendo es grabar, pero esto se puede convertir en algo bien grande. Como todavía no vamos a saber hasta que pase, no me voy a meter nada en la cabeza y tengo hasta un poquito de miedo por lo que va a venir después de esto. No sé si estoy verdaderamente preparada a nivel mental para lo que ocurra porque todo fue tan de repente”, dijo con evidente emoción mientras también resaltó el trabajo de Paloma Suau.

“Paloma es una directora tan y tan increíble. La aprecio tanto más como persona creativa después de ver cómo ella trabaja. Yo veía sus proyectos, pero verla creando y trabajando activamente, es un tacto de dirección con los actores, que siento que no es muy común. Es excelente directora y la experiencia ha sido increíble”, manifestó.

El cine local es posible

Por otra parte, el actor José Eugenio Hernández, quien encarna el papel de “Eduardo Lares”, quien en esta versión es el productor que tiene mucho dinero y está perdidamente enamorado del personaje de “Margarita”, resalta la experiencia de hacer cine local en tiempos de pandemia y lo maravilloso de reencontarse con sus colegas acotres y actrices, a quienes considera como una familia.

“Es reencontrarse con una familia. Es salir de la casa, del encierro, de esas cuatro paredes que nos tienen sin hacer lo que nos apasiona que es compartir nuestro arte con el público. Estamos tan contentos y esta experiencia nos da una seguridad increíble de que sí se puede, que basta con tener el empeño, el compromiso con el cine local, basta con crear con un círculo tan poderoso y amoroso para poderlo hacer”, aseguró mientras manifiesta los retos que como actor, mayormente de teatro, se enfrenta ante producciones fílmicas en la isla.

Marzo 15, 2021 – Plaza Antonia Quiñones, San Juan Locacion donde se esta grabando “Las camelias” tragicomedia, que trata de un amor imposible. Protagonizada por Denise Quiñones y Xavier Morales EN LA FOTO: Parte del crew técnico y Producción Fotos: Pablo Martínez Rodríguez ([email protected]) (Pablo Martínez Rodríguez)

“El reto siempre va a estar cuando se hace cine porque lamentablemente no tenemos la industria del cine en Puerto Rico para podernos entrenar en esto. A mí me encanta el cine, pero vengo más del teatro. Así que creo que el reto mayor es poder jugar frente a la cámara de la forma más natural posible, que la gente realmente se lo crea. Crear personajes humanos, que ese fue uno de los grandes retos de esta pieza clásica con personajes tal vez un poco acartonados, en una pieza adaptada a Puerto Rico, bajo estas condiciones del COVID, en un Puerto Rico también imaginario”, concluyó el actor.