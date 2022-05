Dos de los papeles más icónicos de Ewan McGregor son Mark Renton (“Trainspotting”) y el de Obi-Wan Kenobi en los episodios I, II y III de “Star wars”. Roles que tras marcar su carrera fueron constantemente pedidos de regreso por sus seguidores durante las últimas dos décadas.

Y el deseo se cumplió. Hace cinco años Ewan se metió en la piel de Renton para “T2: Trainspotting” y este próximo 27 de mayo los fans de “Star wars” lo verán ponerse de nueva cuenta la capa y agarrar el sable láser de maestro jedi en la serie “Obi-Wan Kenobi”.

En una reunión con medios internacionales, el actor de 51 años dijo que regresar al universo creado por George Lucas no fue una decisión complicada de tomar, ya que deseaba darle un cierre al personaje que lo puso en el mapa a nivel internacional.

“Siempre, a lo largo de todos estos años, me preguntaban si haría la secuela de ‘Trainspotting’ y si volvería a interpretar a Obi-Wan Kenobi. Finalmente me animé porque creo que tiene que ver con el hecho de crecer, creo que ahora los diálogos y mi personaje se parecen más a lo que hizo Alec Guinness (el Obi-Wan de la trilogía original)”, dijo McGregor sobre la serie para Disney+.

El actor, quien en una conversación con medios estuvo en compañía de la actriz Moses Ingram y la directora Deborah Chow, indicó que en este regreso su personaje será mucho más oscuro. “Es una historia sobre un hombre roto, un hombre que ha perdido la fe. Siempre tiene una frase graciosa que decir o siempre parece estar tranquilo, es un buen guerrero pero aquí veremos a ese hombre desmoronarse y recuperarse”, comentó McGregor.

La historia sirve como puente entre las películas “Episode III: Revenge of the Sith” y el “Episode IV: A New Hope”. Una de las sorpresas de esta serie de seis capítulos es que también contará con el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader, ya que su participación en los episodios I y II provocó críticas encontradas. Razón por la que McGregor considera que este programa le dará una especie de redención al personaje y al propio Christensen.

“A lo largo de los años perdimos el contacto Hayden y yo, así que fue muy emocionante cuando volvimos a encontrarnos. Lo que más me motivó era hacer una historia de personajes en la misma línea, aunque con un tono diferente”, añadió.

“Obi-Wan Kenobi” contará también con cameos muy interesantes, pero los fans deberán prepararse, pues no se relacionarán con las series “live action” vistas hasta ahora de la franquicia. La producción se detuvo en plena filmación para cambiar y reestructurar los guiones.

