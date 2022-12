Nueva York - Diez años de espera y mil días de producción después, el director mexicano Guillermo Del Toro finalmente puede celebrar el estreno de su versión de “Pinocchio” en Netflix.

“Esta es una película que todavía podríamos estar filmando”, aseguró el cineasta que ganó el Oscar como Mejor Director por The Shape of Water (2017). “Y no tiene que ver nada con el nivel alto de dificultad que enfrentamos o por ser perfeccionista. En esta producción hubo una colaboración genuina que de verdad nos convirtió en una familia. La dedicación de todos los animadores es algo que jamás podré hacerles justicia con mis palabras. Lo que sí te puedo decir es que se sentía tan bien la frecuencia creativa que encontramos que nadie quería que la filmación terminara”.

Netflix está apostando a que esa frecuencia creativa va a generar varias nominaciones y galardones en las próximas semanas. Es por esta razón, que la producción tuvo un estreno limitado en cines antes de hacer su debut en la plataforma digital. Mientras tanto, Del Toro y su equipo de producción todavía están procesando que su película finalmente va a ser vista por una audiencia mundial.

PUBLICIDAD

Pinocho, con la voz de Gregory Mann, izquierda, y el conde Volpe, con la voz de Christoph Waltz. (The Associated Press)

Durante una conferencia de prensa para promover el estreno del filme, Del Toro explicó las razones por las que es una de sus películas más personales y porqué está convencido de que la suya no será la última adaptación cinematográfica de la historia de Pinocho.

¿Desde cuándo tenías claro que querías hacer otra versión de Pinocho?

Desde que empecé a hacer cine. Hace mucho años tuve una cena con Gabriel García Márquez donde me dijo: ‘Hay unas diez o doce figuras en la literatura que no le pertenecen a un país o a una persona. Son parte del vocabulario de la imaginación de la humanidad. Son personajes que aunque no hayas leído su novela, conoces cuál es su historia’. Entre ellos me mencionó a Frankestein, Tarzán, Sherlock Holmes, el Conde de Monte Cristo y Pinocho. Él me explico que esos personajes pueden representar cualquier cosa: el futuro, el pasado, la familia, las ciencias o la ideología política. Así que pueden haber múltiples versiones de Pinocho porque siempre va a existir algo nuevo qué decir. Mi fascinación con el personaje es desde mi infancia. Vi la película con mi madre cuando era bien chico. En ese momento pensé que era la primera película que mostraba el miedo que da ser un niño. Así que para mí la conexión con la historia y el personaje son algo bien personal.

¿Cambió tu relación con el personaje después de haber tenido que esperar tanto tiempo para poder hacer la película?

Lo que aprendí con todo el tiempo que hubo que esperar para poder hacer esta película es que los obstáculos son útiles. Y que si algo no debía pasar en ese momento, pues no va a pasar. Y de igual forma uno sigue luchando para lograr que suceda y si se da, pues hay una razón para ello. Pero en este caso creo que la espera valió la pena porque la película se hizo más profunda y ganoó más peso emocional. Quizás sea una respuesta demasiada abstracta, pero creo que pude hacer esta película en el momento correcto. Cuando eso sucede se convierte en un proceso de sanación para mí y todos los que trabajamos en ella. Estoy seguro de que por eso fue que nos demoramos una década en poder hacerla. A nivel personal, ese tiempo me permitió entender cómo yo fracasé como hijo, aprender a vivir con todas mis imperfecciones. Poder ver a mi padre como ser humano. Su figura para mí siempre fue una sombra de proporciones épicas. El ya no tener a mi papá conmigo y ver mis propios fracasos como padre, cambió mi perspectiva. Poder canalizar todo eso en la película, para mí fue terapéutico.

PUBLICIDAD

Gepetto, con la voz de David Bradley, junto a Pinocho. (The Associated Press)

Has dicho que la única forma de hacer esta versión de Pinocho era usando animación “stop motion”. ¿Por qué?

Mucha gente no sabe que yo hice mucha animación “stop motion” antes de “Cronos”. La usé en muchos cortometrajes y tuve una compañía por diez años que lo hacía a nivel profesional. Trabajamos maquillaje, efectos especiales y animación “stop motion”. Trabajamos varias campañas de comerciales bien famosos en la década de los ochenta. Siempre ha sido una de las formas que he usado para expresarme. La realidad es que decido usarla para “Pinocchio” porque me pareció que a nivel creativo era la única forma de hacerlo. Visualmente era la única forma de que la marioneta también fuera parte del mundo de los humanos y, a la misma vez, ser una anomalía. Me pareció fascinante tener a otras marionetas reaccionando a una marioneta. Ellos no saben que lo son, así que el único que puede actuar con pureza y libertad es él. También tiene que ver con el estilo de animación que predomina ahora mismo, que es básicamente todo lo mismo. Yo estaba más interesado en evocar la pantomima de una película silente. Eso no lo iba a poder hacer con animación digital. Hayao Miyazaki dijo que si animas lo ordinario, eso lo convierte en extraordinario. Para mí la única forma de lograr eso con esta historia fue hacerlo con “stop motion”.

¿Por qué la decisión de tener un codirector en esta película?

Yo había codirigido en televisión, pero ahí fue un rol bien diferente. Era más como la dinámica entre un productor y un director. Aquí, desde el principio, me quedó bien claro que como íbamos a tener animadores en el set, pues se iban a tomar decisiones muy importantes de cómo se acomodaban los recursos. Y fue una forma de expandir la visión del filme para el medio que escogimos. Tener a alguien a quién escuchar y alguien con quién hablar para una película de este tamaño y complejidad fue clave y necesario.