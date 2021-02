El actor dominicano Fausto Mata cuenta con una treintena de largometrajes, pero en ninguno había experimentado lo que sintió al filmar “El Cuartito” del cineasta argentino Marcos Carnevale, creador del exitoso filme “Elsa y Fred”.

El filme, que se rodó en Puerto Rico en su totalidad y debía estrenar en el 2020, pero quedó en suspenso ante la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19, se exhibirá en la pantalla grande el 25 de marzo en las salas de cine de Caribbean Cinemas.

Contrario a su participación en otros largometrajes en el que el actor dominicano se apoyaba de un guion en sus manos por si olvidaba alguna línea o estudiaba una escena por escena, para esta ocasión lo tuvo que aprender por completo de memoria a exigencia del cineasta argentino.

“Es un filme que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los que se pasan en plataformas como Netflix. El cine latino puede competir de tú a tú en cualquier parte del mundo. Trabajar con este director al principio me intimidó. Este director es excelente y fue muy exigente y requirió aprender el guion completo, porque en otras producciones trabajaba una escena por escena. El primer día de los ensayos llegué con el guion en la mano y ningún actor lo tenía y para mí fue terrible. Me sentí novato del grupo. El director Marcos dijo al final del ensayo: ‘mañana seguimos a la misma hora, pero sería bueno que nadie tuviese el libreto’. Lo dijo por mí y llegué a la habitación y me encerré con el guion y lo hice mi segunda naturaleza”, narró entre risas el actor que estudió a la perfección el libreto.

Para Mata, conocido como “Boca de piano”, el filme combina a la perfección el humor con el dramatismo a la hora de contar una historia con la que los hispanos se pueden identificar.

La cinta narra la historia de cinco pasajeros que llegan a Puerto Rico y por diferentes motivos quedan retenidos en una habitación de inmigración del aeropuerto internacional en San Juan. Es así como en el “cuartito” quedan atrapadas las actrices puertorriqueñas Isel Rodríguez y Claribel Medina. Medina interpreta a una mujer argentina. Se integra el español Mario de la Rosa, el mexicano Ianis Guerrero (México) y Mata, quien representa a la República Dominicana.

“De las películas que he realizado es la que más mensajes lleva. Todos los personajes caen en un limbo territorial, porque al entrar al cuartito no estás en tu país ni el país que llegas. Los personajes nos vemos en el cuartito y nos juzgamos por nuestras apariencias y por el país de origen. Esto sucede con frecuencia. Nosotros vemos un gringo y rápido nos prejuiciamos. El dominicano por ejemplo lo ve y rápido lo califica en dólares y desarrollo. La película es una crítica social. Cada latino que está allí abandonó a su país y tiene un motivo de estar allí”, mencionó el actor dominicano que se encuentra en Puerto Rico ultimando detalles de la secuela de “Los Domirriqueños”, que espera pueda comenzar a rodarse en los próximos meses en la isla.

Añadió que la película es una reflexión para ver el interior de cada uno y darse cuenta “que problemas tenemos todos y que el que está a tu lado puede tener grandes situaciones y a veces nos dejamos hundir y el que tiene el problema más grande te dice cómo salir del tuyo”.

“Este guion está tan chulo que la gente se va a sentar en sus butacas y va a revisar en su interior. Van a optar por no juzgar antes a los extranjeros y se va a empezar a ver como lo que somos, todos latinos. Además, es una forma de relajarnos en medio de esta pandemia”, indicó el actor, quien celebró que el largometraje “El Cuartito” no contará con una temporada determinada en los cines, sino que permanecería por más tiempo ante la crisis de la pandemia y las limitaciones de capacidad en las salas.

La pandemia “ha sido un hoyo”

El comediante reconoció que para la clase artística la pandemia ha sido devastadora al dejar una industria inoperante que vive la incertidumbre de retomar trabajos en las tablas, el cine y los escenarios. Aunque ya hay estudios grandes de cines operando y muchos artistas han optado por propuestas virtuales, la ausencia de eventos presenciales “ha sido un hoyo para la economía de cada uno”.

Mata explicó que hacer arte y entretener en esta nueva estructura ha sido un gran reto que requiere trabajar en línea o buscar auspiciadores para poder subsistir. En su caso, sigue como presentador de televisión de su programa en República Dominicana y ha tratado de combinar algunas propuestas en línea para las redes sociales.

Por lo pronto, confía en que más personas se “vacunen en Puerto Rico” y él pueda realizar proyectos en la isla, ya que según dijo en su país la vacunación masiva no se realiza de igual forma.