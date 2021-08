El proyecto fílmico sobre la vida de María Félix y que protagonizará Eiza González, cuenta con los derechos necesarios para su realización, por lo que se ha comenzado con la búsqueda de escritores que retraten su etapa más exitosa, entre los 40 y 50.

Así lo asegura Walter López, administrador de Estate of María Félix, la cual es titular del registro público, tanto en México como en Estados Unidos, de los derechos de Propiedad Intelectual a nombre de “La Doña”.

La empresa se asoció con Eiza y Linden Entertainment para realizar el largometraje que estará dirigido por Matthew Heineman, realizador de “Tierra de cárteles”, nominada al Oscar y ganadora del premio Emmy.

“El heredero (Luis Martínez de Anda) es el que nos dio; y ahí inició todo, todas nuestras marcas provienen del heredero de María Félix. Sí nos da derecho (de hacer la película). Fue a partir del 2019 el último acuerdo”, asegura

López dijo desconocer los motivos por los que Guillermo Pous, abogado de Martínez de Anda, haya dicho que la cinta de Eiza sería un delito por carecer de los derechos.

“Ignoro el interés por parte de este personaje mediático, la verdad lo ignoro, ellos saben de los derechos para realizar una película, contamos con un acuerdo para administrar el uso de imagen y derechos biográficos de la actriz”, subraya.

“Mi equipo legal ha estado en contacto con este personaje mediático y en lo personal yo no he hablado con el heredero, (pero) realmente no es algo que me incumba. No se me ha notificado de manera legal y formal nada, yo opero de esa manera, si hay algo, que se acerque a mi bufete jurídico y se le atiende”, agrega.

López recuerda que, una vez teniendo los derechos, varias actrices y productores se acercaron desde el año pasado para hablar de una película sobre “La Doña”, pero fue el de Eiza y su equipo, el que consideraron más completo para su filmación.

Indica que se tiene una base de 50 millones de dólares de presupuesto, con la idea de filmar gran parte de la historia en México, con talento nacional.

“Se quiere la etapa donde era (Félix) era la bella, en la cima del éxito, los 40′s y 50′s es la etapa en que se quiere enfocar, por eso Eiza quiere el papel, porque da con la edad que quiere representar, la época de sus matrimonios, su éxitos cinematográficos.

“Tomando como referencia la de Frida Kahlo (de Salma Hayek, 2002) debió costar mucho y fue una producción extranjera. Estamos mostrando a la máxima diva del cine y quien tenía una vida de lujo, lo mismo estaba en París, que tenía paseos en Marruecos, en Inglaterra corriendo sus caballos, entonces, para esos despliegues necesitas un presupuesto increíble, de ahí que el equipo, no nada más la actriz, era importante”, destaca.

La idea, dependiendo del proceso de escritura de guión, es arrancar rodaje en 2023.

“La película va, eso pretendemos”, concluye López.