Además de ganar la corona en Nuestra Belleza Latina en 2015, la presentadora dominicana Francisca Lachapel ganó algo más importante y que nunca olvida: el amor de la gente, que se lo sigue demostrando con el transcurso de los años.

Esa relación se ha fortalecido no solo por su aparición a través de la pantalla televisiva como una de las presentadoras del programa “Despierta América”, de Univision, sino a través de sus publicaciones en las redes sociales, por las que asegura que se muestra tal y como es.

A sus seguidores los hizo parte de su etapa de embarazo, del nacimiento de su hijo Genaro, su proceso de bajar de peso, de cómo se ejercita y hasta su más reciente ceremonia y casamiento desde su tierra natal con el empresario Francesco Zampogna, el padre de su hijo.

“Es que yo comparto para mi gente porque siempre lo he dicho, el mejor regalo que me dejó Nuestra Belleza Latina es el amor de la gente. Yo amo que en la calle la gente me trate como mi familia. La gente no me ve como esta persona que trabaja en televisión y que es distante, de ‘cuidadito si le dices algo, vamos a tomarle la foto de lejitos’. La gente a mí me trata como Francisca, me abrazan, me besan… Hay una cercanía que empieza en Nuestra Belleza Latina y que yo trato siempre de mantener en mis redes sociales. Por eso compartí mi boda, por eso compartí y comparto mi hijo, por eso comparto mis miedos, porque ese es mi mejor regalo y por el amor de la gente es que yo tengo mi trabajo y eso nunca se me puede olvidar”, expresó la animadora.

Esa misma relación y dinámica que tiene con su público ahora la podrá extender a través del personaje de “Juanita” con la que asegura que se podrán sentir identificados, y que forma parte de la segunda temporada de la serie de comedia original “Líos de familia”, que estrena hoy jueves, 25 de agosto, por medio de la plataforma Pantaya.

Para Francisca ha sido una experiencia actoral muy enriquecedora con la que vuelve a cumplir un sueño, puesto que siempre quiso trabajar para una serie de televisión. A eso le suma el hecho de que fue producida y filmada completamente en República Dominicana, y de que reunió a un elenco compuesto por los reconocidos comediantes Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Cheddy García y Marta González, a quienes siempre había admirado, desde que era una chica.

“Imagínate tú crecer viendo a esta gente haciendo humor y tú soñar con un día ser como ellos, y de repente estar ahí, al lado de ellos considerada también como una comediante. Para mí era como que eso me explotó la cabeza, el corazón de tanta emoción y muy contenta de recibir esta oportunidad”, explicó la presentadora al destacar lo especial que fue al tratarse de su primera experiencia de actuación luego de haber dado a luz a su hijo y lo difícil que le resultó dejarlo con su papá, pues tenía apenas seis meses de nacido.

“Ese sigue siendo el reto, de encontrar el balance entre hacer lo que me gusta, pero sin descuidar a mi muchachito. Fue un poquito duro, pero también yo hago cosas para que él se sienta orgulloso, para que él diga, ‘mi mamá es echá pa’lante, mira qué lindo hizo esto’. Lo que me calma es pensar en que ese tipo de cosas en las que trabajo lo harán sentir orgulloso a él”, agregó.

Según explica, al interpretar a “Juanita” se sintió como pez en el agua, un personaje con el que aprendió y se rió mucho, además de sentirse identificada. Así como en “Líos De Familia”, dice que todos tenemos una Juanita en la casa porque es esa prima, tía o hermana que vive en Estados Unidos y que llega cuando hay que resolver algún problema o cuando hay una fiesta, o todos los diciembres.

“A mí me intimida más hacer cosas serias, que la comedia. Esto no solo porque yo tenga un personaje como ‘Mela La Melaza’ o porque yo haya hecho ya comedia, sino porque el dominicano es así. Nosotros somos un show, una comedia, entonces claro, me sentí como un pececito en el agua. Aunque actoralmente es más difícil hacer reír que hacer llorar, yo me sentía muy cómoda porque aparte estaba con estos tremendos comediantes de mi tierra, estaba en mi tierra, y yo sentía que estaba como en el patio de mi casa echando cuento”, manifestó la actriz radicada en Miami.

Precisamente, su personaje “Mela La Melaza” se mantiene activo con apariciones en el programa “Despierta América”, uno que las personas no les permite engavetar. Incluso, Francisca bromeó con que quieren más a Mela, que a ella misma. Aun cuando indica que ha considerado llevarla a hacer presentaciones tipo “stand up comedy” en un teatro, por diversas razones no se ha concretado, aunque asegura que es algo que sigue ahí, en esa libreta de ideas y de cosas por hacer. De igual modo señaló que está abierta a interpretar un papel dramático.

“Esa es la prueba de fuego para una actriz. Claro, imagínate, poder demostrar no solo al público, sino a ti mismo, que te puedo hacer reír, pero también te puedo hacer llorar o te puedo hacer sentir miedo. Ese es el reto de un actor y yo, más allá de ‘Mela La Melaza’, siento un amor profundo por la actuación en general. Para mí es maravilloso tener la oportunidad de interpretar otras personalidades, de jugar a ser otra persona. Entonces sí, o abierta a lo que venga”, apuntó.

Por lo pronto, Francisca continúa trabajando en algunos proyectos cinematográficos en República Dominicana, incluyendo lo más reciente, la película “Teacher Mechy”, que estrenará en los próximos meses. De igual modo estará ofreciendo conferencias motivacionales, continúa pendiente del teatro y asegura que queda mucho trabajo por hacer.

“Es verdad lo que dicen, que los niños traen su pan debajo del brazo, porque este año yo lo califico como espectacular. Ha sido un año, que después que parí a Genaro, me han llegado muchas oportunidades y he seguido materializando sueños. Hay cosas que vienen también que me han permitido como cerrar capítulos o continuar haciendo cosas que yo añoraba”, señaló.