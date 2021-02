¿Eres team Godzilla o team Kong?

A estas alturas del juego ya debes tener clara esa decisión y, sino es así, de seguro el nuevo tráiler que reveló ayer Warner Bros. te ayudará.

La compañía estadounidense publicó el segundo tráiler con una duración de 1 minuto, aproximadamente, y que comparte impresionantes escenas del combate entre las dos fuerzas naturales más poderosas en el mundo, dentro del universo de monstruos que dominan la Tierra.

Godzilla vs. Kong es dirigida por Adam Wingard, y producida por Warner Bros. y Legendary Pictures. La película estrenará el próximo 31 de marzo en los cines y a través de HBO Max, plataforma de contenido audiovisual en streaming.

PUBLICIDAD

“Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo. El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra”, describió Warner Bros. sobre la trama de filme.

La película está protagonizada por Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “The Little Drummer Girl”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La profesora Marston y las Wonder Women”), Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”), Shun Oguri (“Weathering with You”), Eiza González (“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2” ), con Kyle Chandler (“Godzilla: Rey de los monstruos”) y Demián Bichir (“La monja”, “Los odiosos ocho”).