Santa Fe, Nuevo México — Una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre dos personas heridas en el plató de la película de Alec Baldwin “Rust” reveló los momentos de pánico que se apoderaron de los empleados.

Baldwin provocó la muerte de la directora de cinematografía tras apretar el gatillo de una pistola que un asistente en la dirección le aseguró que era segura, un trágico error que ocurrió apenas unas horas después de que varios empleados abandonaron sus labores en protesta por las pésimas condiciones de trabajo y por situaciones con la producción.

Dave Halls, asistente en la dirección, tomó un arma de fuego de utilería que se encontraba en una góndola en ruedas y se la entregó a Baldwin como parte de un ensayo de una escena del filme. De acuerdo con el contenido de una declaración jurada que complementó una orden de allanamiento que se ejecutó ayer, viernes, Halls gritó “arma fría” en el plató, frase que informa a los presentes que el arma no contiene municiones vivas y que estaba lista para ser disparada.

No obstante, el arma sí estaba cargada e insegura cuando Baldwin apretó el gatillo en la escena que se grabaría dentro de una estructura similar a una capilla antigua. El proyectil alcanzó en el pecho a Halyna Hutchins, herida que le provocó la muerte, y luego impactó en uno de sus hombros al director de la película, Joel Souza.

Una llamada al sistema de emergencia 9-1-1 alertó a las autoridade sobre el incidente en el Rancho Bonanza Creek en Santa Fe y ofreció un panorama sobre el pánico que se apoderó del plató.

“Tenemos dos personas heridas de bala en un plató con un arma de fuego de utilería. Necesitamos ayuda de inmediato”, indicó la supervisora de guiones Mamie Mitchell en la grabación difundida por el Centro de Comunicaciones Regional del condado de Santa Fe. “Estábamos en medio de un ensayo y el arma se disparó. Salí corriendo del edificio, todos salimos corriendo”, añadió Mitchell.

El oficial del 9-1-1 preguntó si el arma estaba cargada con municiones reales.

“No le puedo decir. Tenemos a dos personas heridas. Y este maldito asistente de dirección que me gritó durante la hora de almuerzo preguntando sobre revisiones... se supone que él verifique las armas. Él es el responsable por lo que ocurra en el plató”, añadió Mitchell en la llamada.

Halls no respondió a varias llamadas ni correos electrónicos solicitando una reacción. The Associated Press no pudo contactar a Hannah Gutiérrez, la armera contratada por la producción para hacerse cargo de las armas. Del mismo modo, mensajes enviados a distintas casas productoras asociadas con “Rust” tampoco respondieron.

El arma de fuego que Baldwin utilizó fue una de tres que Gutiérrez colocó sobre el estante rodante en las afueras del edificio en que se celebró el ensayo, según documentos radicados en un tribunal. Halls tomó una de las pistolas y se la entregó al actor sin saber que tenía municiones vivas, escribió un detective en la solicitud de allanamiento.

De momento se desconoce cuántos disparos realizó Baldwin. Gutiérrez removió un casquillo de la pistola tras el disparo y entregó el arma a las autoridades.

/ Seguridad privada vigila en la entrada del Bonanza Creek Ranch. (The Associated Press)

El set de rodaje, ubicado en Nuevo México, tomó relevancia luego de que el actor estadounidense Alec Baldwin disparó este jueves un arma de utilería que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. (The Associated Press)

Bonanza Creek Ranch se extiende a lo largo de miles de cuerdas y cuenta con más de dos estanques, un pueblo de película y dos conjuntos de casas. Allí se filmaron más de 130 películas, así como también videos, anuncios y catálogos. El rancho también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas de estudiantes. (The Associated Press)

Alec Baldwin a las afueras de las oficinas del Sherriff de Santa Fe, luego de ser cuestionado por las autoridades. (Jim Weber/The New Mexican)

“Estoy cooperando completamente con la Policía en esta investigación para atender cómo esta tragedia ocurrió y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que amaban y conocían a Halyna”, sostuvo el actor en su cuenta de Twitter. (The Associated Press)

Las armas de fuego utilizadas en filmaciones, en ocasiones, son armas reales que pueden disparar tanto municiones de salva como municiones reales.

Investigadores de seguridad en el empleo examinan si la producción siguió los estándares establecidos para el manejo seguro de armas de fuego. El periódico The Los Angeles Times citó a dos miembros de la producción que indicaron que cinco días antes del incidente, el doble de Baldwin realizó dos disparos accidentales luego que se le indicó que la pistola no tenía municiones.

Un empleado, alarmado por los disparos accidentales, le escribió un mensaje de texto a un ejecutivo de producción que “ahora hemos tenido tres disparos accidentales. Esto es sumamente inseguro”, según una copia del mensaje recibido por el periódico. The New York Times también reportó que ocurrieron al menos otras dos descargas accidentales, según tres exempleados.

Mitchell dijo a The Associated Press que se encontraba justo al lado de Hutchins cuando la directora de cinematografía fue herida.

“Salí corriendo, llamé al 9-1-1 y dije ‘traigan a todos, envíen a todos’. Halyna falleció cuando apenas comenzaba su carrera. Era extraordinaria”, añadió Mitchell.

El director Souza indicó mediante comunicación escrita que estaba agradecido por el apoyo que ha recibido y que estaba destruído por la muerte de Hutchins. “Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa y luchaba por cada pulgada. Me obligaba a ser mejor”, resaltó Souza.

La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altweiss, resaltó que los fiscales analizarán la evidencia disponible e indicó que desconocía si se radicarían cargos.