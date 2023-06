Es fácil imaginar que el viento tenga actitud o que el fuego esté enojado. Un feliz ramo de flores podría alegrar absolutamente el día de una solitaria maceta de tierra. Y el agua puede estar tranquila y acumulada un día y tener mucha prisa al día siguiente. “¿Y si los elementos que todos conocemos estuvieran vivos?” pregunta del director Peter Sohn.

“Elemental” de Disney y Pixar es un largometraje completamente nuevo ambientado en Element City, donde los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire viven juntos. La historia presenta a Ember, una joven dura, ingeniosa y fogosa, cuya amistad con un chico divertido, cursi y que se deja llevar por la corriente llamado Wade desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven y la persona que quiere ser.

Leah Lewis (voz del elemento fuego, Ember) y Mamoudou Athie (voz del elemento agua, Wade), nos comparten detalles de esta producción que ya está disponible en todas las salas de cines.

Leah, cuéntame sobre Element City. ¿Quién vive allí y cómo todo cobra vida?

Leah Lewis: “Element City es la gran ciudad que alberga aire, tierra, agua y fuego. Es una hermosa metrópolis. Ves a la gente del agua como si se deslizarn fuera de los botes. Verás, a la gente de la tierra le gusta vivir en los árboles en cada elemento. Y la gente del aire simplemente está volando, literalmente hacen lo que quieren, son aire. Ves a todos estos personajes viviendo en un mundo tan hermoso. Los elementos en general son tan coloridos, y definitivamente también se reflejan en este mundo. Es un shock visual, de verdad”.

¿Por qué es tan inusual que Wade (agua) y Ember (fuego) se hagan amigos?

Mamoudou Athie: “Se tienen miedo el uno al otro. Quiero decir, por la función de sus cuerpos, les preocupa que uno pueda extinguir al otro, y es un peligro real. Pero ven algo el uno en el otro. Ven quiénes son y ven más allá de ellos. Se arriesgan el uno al otro”.

¿Quién es Brooke Ripple y qué hacen ella y el resto de la familia de Wade para divertirse?

Mamoudou Athie: “Brooke Ripple es interpretada por Katherine O’Hara, una de las mejores actrices del mundo. También es la madre de Wade y la madre más comprensiva y amorosa. Me recuerda mucho a mi mamá. Ella es maravillosamente abierta, cálida y acogedora con todos los que Wade ama. Tienen una relación realmente hermosa y Wade definitivamente es un niño de mamá”.

Leah Lewis: “Por otra parte, la relación de Ember con su padre, Bernie, quien es interpretado por el increíble Ronnie del Carmen, también le da un aspecto tan paternal a esto. Son muy cercanos y desde el principio de la película ves ese vínculo con sus padres. Sus padres vinieron de Fireland para abrir esta tienda en Element City. La tienda siempre ha sido parte de la infancia, adolescencia y adultez de Ember. Y su esperanza es que eventualmente pueda

aprender a sofocar esa naturaleza explosiva suya y trabajar en la tienda y ser lo suficientemente tranquila como para manejar a los clientes. Y ella solo quiere enorgullecer a sus padres”.

¿Cómo te identificas con tu personaje?

Leah Lewis: “De muchas maneras. Creo que, mientras ella está aprendiendo a encontrarse a sí misma en esta película, yo definitivamente estoy aprendiendo a encontrarme a mí misma todos los días cuando conozco diferentes elementos o personas en mi vida. Y tengo un carácter muy fogoso. Es muy apasionada, muy testaruda, y también es un personaje muy leal. Iría hasta los confines de la Tierra para proteger las cosas que le importan, pero tiene mucho que aprender. Y también me identifico con ella de esa manera, y lo unida que está a su familia. Soy muy cercana a mi familia, y siento que les debo todo lo que he logrado en mi vida. De manera muy similar, siento mucho lo que Ember siente por sus padres”.

En tu caso Mamoudou ¿Qué tienes en común con Wade?

Mamoudou Athie: “No lo sé, siento que representa lo mejor de mí, lo que me gustaría ser. Creo que él ve lo mejor de las personas y trata de sacarlo de ellas. Ciertamente trato de hacer eso, pero me encontré a veces siendo cínico con las personas. Y esta película me ha ayudado a recordarme, ‘hey tengamos un poco más de empatía para las personas’, y a tratar de ser un poco más abierto de mente. Esa es una de mis cosas favoritas de Wade. Es un espíritu tan generoso”.

Leah, cuéntanos sobre los visuales de esta película y cómo se ven los personajes en la pantalla grande.

Leah Lewis: “El aspecto de esta película en la pantalla grande no se parece a nada que haya visto antes. Los animadores usan esta cosa llamada animación antropomórfica, donde estos personajes son, literalmente, efectos especiales andantes. Y es tan real. De alguna manera, estos animadores han creado eso en una película, pero a través de dibujos animados y animación, y todo parece tan real. En Element City en general, tenemos rojo para el fuego, tenemos verde para la tierra, lila, lavanda para las nubes y luego estos azules profundos para el agua, y es una explosión de color. Es tan nítido, es tan claro. Los detalles que todos los animadores, y Peter Sohn y Denise han infundido en esta película, son pequeños detalles donde nada es por error. Es algo a gran escala que definitivamente tienes que ir a ver a los cines debido a esos pequeños detalles que podrías perderte en una pantalla pequeña”.

¿Por qué la gente debería ver esta película?

Mamoudou Athie: “Porque no hay nada igual. Quiero decir, he visto mucha televisión, veo muchas películas, pero he estado esperando ver algo que esté completamente libre de cinismo, que se sienta realmente puro. Y eso lo tiene Pixar donde te harán reír y llorar con detalles impresionantes y tecnología literalmente nueva, diferente a todo lo que hemos visto antes. El director, Peter Sohn, pasó siete años poniendo su corazón y alma en esta película así como todos los animadores de Pixar. Todos los que hemos estado involucrados teníamos la misma mentalidad y la misma misión: hacer nuestro mejor trabajo. Entonces, cuando vemos esta película - la he visto cinco veces - me doy cuenta que nunca había visto algo así. Voy a celebrar esta película porque significa mucho para mí. Porque puedes sentir el amor fuera de la pantalla. Puedes sentir todo”.