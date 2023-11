“Pensé que por fin me estaban invitando a una película de James Bond. Pensé que este sería mi momento, pero no lo era”, bromeó el actor Brian Cox, conocido por interpretar al patriarca Logan Roy de la serie “Succession”, en el programa “Tonight Show”.

Hablaba de su más reciente proyecto, “007: Road to Million”, que si bien está inspirado en el célebre espía, ciertamente no es la entrega más reciente en la longeva saga cinematográfica.

El programa, que debutó essta semana en Prime Video, la plataforma de “streaming” de Amazon, es un “reality” de competencias. Nueve parejas de gente común y corriente enfrentan una serie de desafíos alrededor del mundo, todos inspirados en James Bond, para ganar un millonario premio. Cox hace las veces de un “villano” típico de una historia de 007, quien controla los juegos y desafíos que deben realizar los concursantes para llegar a la meta.

Aunque hoy el “show” está ligado con la saga, originalmente era solo un “reality” de competencias sin conexión directa con Bond. Fue después de que el productor David Glover le presentó la idea a Dan Grabiner, jefe de producciones originales de Amazon en el Reino Unido y Europa, que pensaron que podrían introducir un elemento que lo hiciera más atractivo. Entonces, le enviaron el episodio piloto a Barbara Broccoli, productora de las películas de James Bond, quien dio su aprobación al programa.

Gregg Wilson, otro de los productores de la saga fílmica, comentó: “Recibimos muchas propuestas que no son buenas, y a menudo buscan emular el personaje de Bond. Esta era una idea muy original, con gente real, pero con la oportunidad de ponerlos en una experiencia al estilo Bond. Era una premisa muy divertida”.

En el intertanto, el sucesor del rol de Bond en el cine aún no ha sido públicamente anunciado, después de que Daniel Craig dejara el personaje tras “No Time to Die”. Broccoli ha dado algunas pistas de por dónde va la selección, adelantando que probablemente no elegirán a un novato. “Estamos abiertos a elegir a alguien que no sea una estrella. Pero actuar es una profesión muy especializada, y si alguien tiene que llevar la película y tener el rango de requerimientos para Bond en términos de fisicalidad, no será alguien que nunca lo haya hecho antes. Sería irresponsable”, comentó.