James Earl Jones, quien prestó su voz a Darth Vader y Mufasa, muere a los 93 años

“La necesidad de contar historias siempre ha estado con nosotros”, dijo entonces a The Associated Press. “Creo que sucedió por primera vez alrededor de las fogatas cuando el hombre llegó a casa y le dijo a su familia que él había atrapado al oso, pero que el oso no lo había atrapado a él”.

Jones creó papeles cinematográficos tan memorables como el escritor solitario que volvió a ser el centro de atención en “Field of Dreams”, el boxeador Jack Johnson en el éxito teatral y cinematográfico “The Great White Hope”, el escritor Alex Haley en “Roots: The Next Generation” y un ministro sudafricano en “Cry, the Beloved Country”.