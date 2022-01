Aun con una trama bastante genérica, la película “The 355″, producción de Universal Pictures que llegó a los cines esta semana, logra una propuesta de acción ágil y entretenida. El filme claramente es un comentario a lo que suele suceder con los personajes femeninos en este género. Usualmente solo hay espacio para uno y si no es decorativo en su relación al protagonista masculino, pues definitivamente no se le permite tener mucha profundidad dramática.

Los guionistas de esta película, Theresa Rebeck y Simon Kinberg, solo logran resolver uno de los problemas de esas convenciones. La novedad de tener a Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz y Diane Kruger juntas en pantalla, interpretando espías de diferentes agencias que tienen que unir fuerzas para salvar el mundo de un artefacto letal, no quita que las actrices tengan que lidiar con arquetipos que se hayan visto una y otra vez en este tipo de película. El que los personajes se vean afectados de una forma personal con la misión alivia esto un poco y definitivamente justifica el talento involucrado. Aún así la razón principal para ver el filme es cómo la dirección de Kinberg, dando un brinco considerable de su desempeño en “X-Men The Dark Phoenix”, logra que las secuencias de acción sean intensas y viscerales para el espectador.

La trama del filme arranca con todos los personajes principales tratando de resolver el conflicto central, la existencia de un artefacto que permite que una persona pueda controlar toda la tecnología del planeta, de forma individual. Mace (Chastain), agente de la CIA que no pierde ni una oportunidad para recalcar que le gusta trabajar sola, sufre una tragedia personal en el primer intento de resolver la misión. Esto crea una relación antagónica inmediata con Marie, agente alemana, quien también tiene una tendencia natural a no seguir las reglas. Un viraje inesperado obliga a estas dos rivales a trabajar juntas y recibir el apoyo de Khadijah (Nyong’o), una experta en tecnología de MI-6, y de una psicóloga colombiana (Cruz) que tiene el perfil del creador del artefacto que está creando todo el caos.

A pesar de un momento climático que definitivamente no se ha visto en otras ofertas de este género, el desarrollo de la trama es consistentemente predecible. La identidad del verdadero antagonista se sabe desde su primera aparición, aunque el guion lo maneja como si fuera un viraje sorpresa del tercer acto. De la misma forma que no hay duda de que los personajes principales van a triunfar no importa cuántos golpes o balaceras tengan que enfrentar. El que esto no sea particularmente problemático se debe a cómo la dirección resalta la escala y la intensidad de la acción.

El otro recurso clave del filme es el junte de sus actrices principales. Para estar claro, cada una de ellas se merecen mucho mejor material que este, pero las escenas que las tiene a todas en el mismo encuadre genera una química innegable que resulta difícil de resistir.