Háblame, oh Musa, de aquel varón que expuso su arte al mundo, fue rechazado, y que después de ser herido anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y regresó para contar su historia a una nueva generación en su patria.

Es una noche de domingo y comienzan a proyectarse las tandas finales del día en un cine casi vacío. Pero frente a la sala 14, la historia es otra; un grupo de personas espera, pacientemente, casi con fe, por el paladín prometido.

Discuten con anticipación lo que sus ojos están por presenciar.

“El secreto de Joseph es que logra que tengas una experiencia cuando ves sus películas”, explica un hombre de baja estatura y barba a un grupo de jóvenes.

Los chicos prestan atención cuidadosa a cada una de sus palabras. Cuando el orador termina su turno, todos asienten con detenimiento, comparten sus expectativas de la obra que han venido a ver y discuten sobre la mente maestra detrás de todo. Hablan sobre un hombre que se ha convertido en un mito.

En su imagen más reconocida, viste un traje repleto de hoyos, pintado de naranja, amarillo y azul, del que sobresalen sus músculos fibrosos. Posa con una espada de samurái en una mano y la otra extendida hacia el frente. Su mirada es intensa, rabiosa. En el fondo, varios rostros monstruosos y malignos levitan, amenazantes. La parte inferior del afiche lee, en letras que simulan caligrafía china, “El poder del Shakti”. La historia es sencilla, una recreación a lo boricua del típico monomito, las travesías de un héroe para erradicar al mal.

“¿Él viene y se queda hasta el final, verdad?“, pregunta un individuo con voz ansiosa.

“Se queda hasta el final y te acompaña hasta tu casa después de que se acabe”, le contesta otro, generando un par de risas.

La función está por comenzar y las personas se ubican en sus lugares. Luego de los anuncios, en la pantalla comienza a proyectarse el resultado final de una visión que tomó casi 30 años en restaurarse. La audiencia celebra con aplausos y sonidos de júbilo.

En medio de la película, una figura alta y sigilosa entra a la sala sin que nadie se percate. Toma asiento silenciosamente en la parte trasera y observa, junto a su público, el proyecto que cambió su vida para siempre: la historia que deshizo su carrera y que hoy le ha dado una segunda oportunidad sobre esta tierra.

Joseph Lando siempre quiso cambiar el mundo. Su fuerza de voluntad es su superpoder. No cree en las limitaciones y lo demuestra con ejemplos de su propia vida. Quería aprender karate cuando era solo un niño y se fugaba para ir a tomar clases, en contra de los deseos de su padre. No tenía los recursos para estudiar, así que se desempeñó en varios deportes en la universidad para ser becado mientras cursaba un bachillerato en ingeniería eléctrica e instrumentación. Buscando profundizar su conocimiento de artes marciales, se fue a Estados Unidos donde sobrevivía con una comida al día, se bañaba en un lavamanos y dormía en el mismo lugar donde entrenaba. Estudió cine y regresó con el sueño de hacer una película en Puerto Rico, naciendo así “El poder del Shakti”, su orgullo más grande y, quizás, su mayor desilusión.

Su figura permanece intacta. Verlo en persona es como ver al héroe del afiche con una par de canas y arrugas que le han dejado sus batallas en la vida desde entonces. Es alto, esbelto y de hablar pausado. Tiene el rostro perfilado y su mirada sigue siendo intensa.

Ha venido a Puerto Rico para el reestreno de su primera película luego de una ardua tarea de restauración.

“El Shakti me aparece en un sueño. Fue increíble. Yo me acosté muy tranquilo y de repente se prende como una luz en mi cuarto y veo como un sarcófago egipcio que rueda y cae frente a mi cama. Se abre la tapa y se pone de pie el Shakti. Me despierto de la impresión. Es como que este superhéroe tiene vida propia y me está diciendo “oye, soy yo el que tienes que rehacer y arreglar”, narra.

Motivado por este sueño, que bien pudo ser una visión profética, Lando decidió intentar hacer algo que hasta entonces había pensado casi imposible. Todo el material original de la película se había perdido debido al paso del huracán María. Pero un amigo y fanático suyo dio con un golpe de suerte. Buscando información en el Archivo General de Puerto Rico se fijó de unas latas que estaban rotuladas con el nombre de la cinta, por lo que llamó a Lando para informarle del hallazgo.

Luego de un largo proceso, lograron recibir una copia digital para dar inicio a una restauración compleja. La película estaba en malas condiciones, pero se podía salvar, y con la ayuda de un joven editor llamado Ángel Ricardo Nieves le dieron forma a una nueva versión de El Shakti, con mejores efectos y visuales.

“Fue un trabajo descomunal. Fueron siete meses de trabajo. Reeditando y repensando. Escribí un pequeño guion nuevo que me diera la dirección de lo que quería hacer y empezamos a pintar y limpiar ‘frame’ por ‘frame’, explica.

Joseph Lando se había retirado de hacer películas. En su época, (estrenó en la isla en 1996) “El poder del Shakti” no fue bien recibida y las críticas y burlas le afectaron. Con la insistencia de algunos amigos decidió aventurarse muchos años después en otra aventura cinematográfica que resultó en “Zack: Enfrentamiento Mortal”. Cuando estrenó en 2021, la acogida de una nueva generación de cinéfilos fue inmediata. De ahí, comenzó una campaña intensa por la restauración de su primer filme.

Entrevista con el actor y cineasta Joseph Lando, quien visitó la isla para una serie de proyecciones especiales de su película “El poder de Shakti”, de 1996. Lando present en el 2021 la cinta “Zack: enfrentamiento mortal” que al igual que Shakti se han convertido en películas de culto. 27 de enero de 2023. Caguas, PR. Flash END En el hotel Four Points en Caguas. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (Alexis Cedeño)

“No soy de esta generación, pero Zack se convirtió en esta generación. Y yo dije: ‘ellos adoran a Zack, así que vamos entonces a darle lo que están pidiendo’. Pero vamos a remasterizarla, respetándolos a ellos y poniéndola al nivel que ellos se merecen”.

Cuando El Shakti iba a estrenar de nuevo en los cines del país después de casi tres décadas, Lando no sabía qué esperar. Su sorpresa fue enorme cuando llegó al cine de Plaza Las Américas y le dijeron que la sala estaba llena a capacidad.

“Fue una locura instantánea. Yo me paré frente a todos esos chicos y me dieron una ovación. Más de minuto y medio sin parar, a mí se me erizaron los pelos. Yo no sabía qué decir. Me tuve que aguantar las lágrimas cuando todos ellos, al unísono, 102 personas en la sala, empezaron a decir ‘él es boricua para que tú lo sepas’”…

Su voz se quiebra. Por un momento, la figura de artista marcial, de cineasta y de héroe desaparece para abrir paso a un Joseph Lando vulnerable y agradecido. Le toma algunos minutos recobrar la voz, se seca algunas lágrimas y continúa con la conversación con un taco en la garganta.

¿Por qué cree que su película no fue exitosa en su momento?

“Porque los puertorriqueños, en esa época, ninguno se sentía como un superhéroe. Los puertorriqueños en esa época nos sentíamos ciudadanos de segunda clase. Los superhéroes eran los que venían del exterior, que tenían el cabello rubio y los ojos azules. Entonces yo llego en ese momento con una mentalidad de romper muros y los cineastas me aplastaron. Cuando aparece el Shakti me lo destrozaron, lo mataron y me creó una gran herida.

¿Y por qué ahora sí?

“Esta generación adora al Shakti, lo hicieron de ellos porque ellos son el Comic Con. Ahora ellos no tienen limitaciones mentales como antes. Ahora ellos lo pueden hacer y ver a un superhéroe puertorriqueño a la altura, no a los presupuestos, pero a la altura de que puede pelear, defenderse, tener una espada de fuego y hacer todas estas cosas igual que pueden hacer Thor o el Capitán América, eso es único”.

Habiendo pasado por esa experiencia, ¿qué usted le diría a ese Joseph Lando de casi 30 años atrás?

“No te equivocaste”.

Es casi medianoche cuando termina la proyección de “El poder del Shakti” en la sala 14. Joseph Lando se pone de pie y se dirige a su audiencia. Procede a agradecerles por el apoyo y les ofrece una explicación detallada de cómo fue el proceso de restauración de la película. Personal del cine interrumpe y pide a los presentes que salgan para poder limpiar.

El hombre acompaña a sus fanáticos afuera, donde se toma fotos con todos y contesta sus preguntas. Se quedan allí hasta casi las dos de la mañana, pero al cineasta no le molesta. Llegar hasta este punto le ha tomado casi la mitad de su vida. Así es el camino de los héroes, plagado de pruebas y retos a superar, y la más reciente aventura de Joseph Lando apenas comienza.

El actor y cineasta adelantó que trabaja en el guion de una secuela de “El poder del Shakti”, mientras planifica también una nueva aventura de “Zack”.