Kathryn Newton es la tercera actriz en interpretar a Cassie Lang, la hija de Scott Lang, el superhéroe que todo el mundo conoce como Antman. “Pero esta es la primera vez que Cassie tiene la oportunidad de tener un impacto en la historia y en el resto del universo de Marvel” explicó la actriz durante una sesión virtual después de que su filme, “Antman and The Wasp: Quantumania”, ganó la taquilla este pasado fin de semana. Para la joven intérprete el impacto de estar en un proyecto de Marvel Studios se manifestó en compartir la pantalla con Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, después de haber captado la atención de la industria en roles claves en “Big Little Lies”, “Ben is Back”, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” y “Freaky”.

Durante un aparte exclusivo con El Nuevo Día, Newton habló de las lecciones que aprendió de Paul Rudd y por que darle vida a la dimensión quántica del filme ha sido su experiencia más memorable frente a las cámaras.

Paul Rudd, Kathryn Newton y Evangeline Lilly en una escena de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". (Disney/Marvel Studios via AP) (Marvel Studios)

¿Hay algún tipo de iniciación cuando te unes al universo cinematográfico de Marvel?

KN-No, en realidad no hay. Para mí unirme a este universo requirió fingir como si supiera lo que estaba haciendo. Y traté de pasar desapercibida. Funcionó un poco al principio, hasta que abrí la boca para tratar de hacer dos o tres chistes. Y Paul Rudd me miró y me dijo “Te veo claramente. Esa es la energía que tienes que traer al proceso. Tienes que hacer eso siempre”. Él siempre me apoyó para intentar cosas diferentes durante esta filmación. Y supongo que por eso nunca me dominaron los nervios. La realidad es que antes de llegar a la filmación me enfoqué en entrenar y prepararme lo más que pude. Pero cuando llegué para los ensayos y me tocó una escena con todo el elenco principal, definitivamente me puse nerviosa. Me toca compartir espacio con Michelle Pfeiffer y escenas con Jonathan Majors, quien claramente sabe lo que está haciendo. En momentos como esos, pensé que quizás habían cometido un error en darme este rol. Pero eso se me quitó una vez empezamos la filmación. Me sentí incluida y apoyada por todos ellos.

En las ruedas de prensa para el filme comentaste que tu personaje lleva la influencia de estar rodeada de súper héroes en todo lo que hace. ¿Te has dado cuenta si tú ahora llevas la influencia de haber trabajado con leyendas como Michael Douglas y Michelle Pfeiffer?

KN- Creo que cada proyecto que he hecho me ha dado lo que necesito para llegar a la próxima oportunidad en mi carrera como actriz. De poder aprender la disciplina que requiere y la energía que hay que tener para enfrentar las horas en una filmación. Aprender lo importante que es estar preparado antes de pisar un set. He tomado un poco de todas mis experiencias profesionales. De trabajar con Reese Witherspon, Frances McDormand o Julia Roberts. De esta experiencia que tuve ahora en una película de Marvel, lo más que me llevo es lo importante que es ayudar a tus compañeros a expresar su talento para que puedan brillar. Si ellos brillan, tu brillas. Es un trabajo en equipo. Paul Rudd es el capitán de ese equipo y él se asegura que todos tengan la oportunidad de brillar. Eso es algo que no siempre sucede. Pero eso es parte de su personalidad. Eso es algo que siempre voy a llevar conmigo.

El idealismo que tiene tu personaje en esta película crea un conflicto interesante con la forma en que su padre ha hecho las pases con ser un súper héroe. ¿Te puedes identificar con ambos lados de esa dinámica?

KN- Ella verdaderamente idealiza lo que es ser un héroe. No creo que en realidad entienda las responsabilidades que van con eso. Y eso es lo que alimenta el miedo de su padre. Él no quiere que ella se lastime. Y ella no entiende eso porque está enfocada en querer ayudar a los demás y no pensar en lo que ella necesita. Eso es algo muy bonito, pero cuando lo mezclas con la falta de experiencia de alguien bien joven y el ser impaciente porque quieres la gratificación instantánea, eso te va a traer muchos problemas. Pero eso es lo más que me gusta de Cassie Lang, su impaciencia y su gran corazón. Es una combinación bien interesante y divertida de interpretar.

Ser parte del universo de Marvel usualmente requiere un compromiso a largo plazo. ¿Te entusiasma la idea de interpretar este personaje en otra etapa de su vida?

KN- Espero tener la oportunidad. Y es algo que me emociona mucho, pero se que no importa lo que haga, nada va a comparar con la experiencia maravillosa que tuve en este filme. De verdad que no me imagino que se pueda poner mejor que esto.