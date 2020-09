Con la inesperada e impactante muerte de Chadwick Boseman el viernes 28 de agosto a causa de cáncer de colon, fueron muchos los actores y personalidades que se expresaron en las redes sociales para dedicar algunas palabras de admiración y gratitud hacia del actor.

No obstante, poco se había sabido sobre varios de sus compañeros de reparto más cercanos en la película “Black Panther”, como lo fue de la actriz Lupita Nyong’o, quien interpreta a Nakia, la coprotagonista.

Esta mañana a través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en blanco y negro en la que aparece sujetándose de Boseman, quien se ve con una expresión de alegría. Junto a esta fotografía, aparece un mensaje fragmentado en diversas imágenes en el que manifiesta su sentir con relación al fallecimiento de su colega.

“Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía muchas esperanzas. Estoy luchando por pensar y hablar en tiempo pasado de mi amigo, Chadwick Boseman. No tiene sentido. La noticia de su fallecimiento es un puñetazo en el estómago cada mañana.

PUBLICIDAD

Soy consciente de que todos somos mortales, pero te encuentras con algunas personas en la vida que poseen una energía inmortal, que parecen haber existido antes, ¡que es exactamente donde se supone que siempre estarán aquí! Eso parece eterno ... Chadwick era una de esas personas.

Chadwick era un hombre que aprovechaba al máximo su tiempo y, de alguna manera, también se las arreglaba para tomarse su tiempo. No lo conocí por mucho tiempo, pero tuvo un efecto profundo en mí en el tiempo que lo hice.

Cuando nos reunimos para hacer Black Panther, recuerdo que me impresionó su presencia silenciosa y poderosa. No tenía aires sobre sí mismo, pero había una frecuencia más alta desde la que parecía operar. Tenías la sensación de que estaba completamente presente y también de alguna manera completamente consciente de las cosas en un futuro lejano. Como resultado, me di cuenta de que Chadwick nunca parecía tener prisa. Ordenó su tiempo con calma…

Y se puso a trabajar con todos nosotros. Se presentó a cada ensayo, entrenamiento y día de rodaje con su cara de juego. Era absorbente. Ágil. Puso la barra muy alta trabajando con un espíritu generoso, creando un ambiente libre de ego con el mero ejemplo, y siempre tuvo una mirada cálida y un fuerte abrazo para compartir. Sus grandes manos descendían sobre mis hombros y les daban un apretón que me liberaba de las tensiones que no me di cuenta que estaba sosteniendo. Las manos de Chadwick eran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la película y lo suficientemente libres para agarrar las mías cuando las necesitaba”.

PUBLICIDAD

Casi al culminar su mensaje, la laureada actriz revela que aún no ha podido asimilar la muerte de Chadwick. “Su muerte es algo que no puedo asimilar en este momento. Tal vez con el tiempo ... me voy a tomar mi tiempo ... y en su honor, prometo no perder el tiempo”.

Esta finaliza ofreciéndole sus condocencias a la familia de Boseman, sus amigos y su esposa Simone.