“The Crown”, una de las series más populares de Netflix en los últimos años, estrenará su cuarta temporada este próximo domingo, 15 de noviembre, ante los atentos ojos de cientos de miles de seguidores interesados en conocer un nuevo capítulo en la vida de la reina Elizabeth II y toda su familia. En esta ocasión, estará acompañada de dos figuras femeninas que se convirtieron en íconos de la cultura británica durante la década de 1980: Margaret Thatcher y Lady Diana.

Según Netflix, esta nueva temporada comienza a finales de la década de 1970, cuando la reina Elizabeth (Olivia Colman) y su familia están preocupados por salvaguardar la línea de sucesión. Es por eso, que buscan la manera de encontrarle una novia adecuada al príncipe Charles (Josh O’Connor), que a sus 30 años aún no se ha casado.

Simultáneo a esto, el Reino Unido comienza a sentir el impacto de las políticas divisorias introducidas por Thatcher (Gillian Anderson), primera ministra británica, por lo que surgen tensiones entre ella y la reina, que solo empeoran a medida que Thatcher lleva al país a la Guerra de las Malvinas. Si bien el romance de Charles con una joven Lady Diana Spencer (Emma Corrin) proporciona un cuento de hadas muy necesario para unir al pueblo británico, a puerta cerrada, la familia real se divide cada vez más.

PUBLICIDAD

Tanto Thatcher, como Diana, personajes que aparecen por primera vez en la serie, servirán de hilo conductor y serán el centro de los conflictos que manejará la familia real, a la vez que dejan ver al televidente las interioridades de estas dos mujeres tan importantes, tanto en Reino Unido, como en el resto del mundo.

Para Anderson, quien ganó reconocimiento por su papel protagónico en la serie “The X-Files”, personificar a la política fue todo un reto debido a la importancia histórica que tuvo esta mujer.

“Es uno de esos papeles que, si te piden que interpretes, sería muy tonto si no dijeras que sí”, mencionó Anderson a la revista Entertainment Weekly. “Creo que realmente me hubiera arrepentido si no lo hubiera aceptado y alguien más hubiera hecho un buen trabajo. Así que sentí que era un desafío. Muchas personas tienen opiniones muy fuertes sobre ella y, sin duda, habrá muchos pareceres sobre cómo la retratan y cómo la interpreté. Eso, al final del día, es parte del negocio”.

La actriz de 52 años es también la pareja de Peter Morgan, creador y guionista de “The Crown”, razón por la cual quiso dejar claro desde un principio las bases de convivencia para evitar problemas entre ambos. “Por nuestra propia cordura y, en realidad por el bienestar de la relación, teníamos límites muy claros. ¡No voy a comentar sobre el guion, pero no puedes comentar sobre la actuación!”, mencionó Anderson en una entrevista para la revista “Bazaar”.

En la pasada temporada, Olivia Colman asumió el rol de la reina Elizabeth II que interpretó Claire Foy en las primeras dos entregas de la serie.

Por su parte, la joven actriz británica Emma Corrin dará vida a una de las personas más famosas y mediáticas que hayan estado ligadas a la familia real británica en las pasadas décadas. La experiencia de personificar a Diana de Gales fue algo que le gustó mucho, sobre todo porque la ayudó a entender su desarrollo como persona. “Fue algo que me encantó”, indicó Corrin, quien ha tenido algunos papeles menores en series de televisión británicas. “Básicamente, amaba a la joven Diana. No puedes entender a la vieja Diana, la Diana mayor, de forma correcta sin comprender a una joven de 19 años que vive con sus compañeros de apartamento y tiene su primera cita con Charles. Hay que comprender por todo lo que atravesó en esos años para entender su manera de actuar”, dijo en una entrevista reciente.