De primera instancia, resulta tentador decir que Paul Thomas Anderson ha creado “Licorice Pizza” como una antítesis de una comedia romántica de Hollywood. Mas esto no le hace justicia a los encantos particulares de su nueva oferta, que ya se exhibe en las salas de Fine Arts de la Isla.

La implicación de esa lectura es que la película es un ejercicio calculado que ataca el artificio de ese género. Tratar de descifrar como esta película redefine lo que es un romance en pantalla es parte de caer bajo su hechizo, pero definitivamente no es el enfoque principal del cineasta. Gran parte de la magia de este filme es la energía espontánea que Anderson como guionista y director crea alrededor de dos personajes que tienen reacciones opuestas ante la posibilidad de haber encontrado su alma gemela.

Con solo quince años, Gary (Cooper Hoffman) identifica a la mujer con quien quiere estar por el resto de su vida inmediatamente. El sabe algo bueno cuando lo ve, filosofía que aplica a todo en su vida y que le da una seguridad inquebrantable que muchos adultos nunca logran tener. Esta es la energía que atrae y a la misma vez repela a Alana (Alana Haim), una joven de 25 años que está a la deriva en su vida personal y profesional cuando conoce a Gary, quien no duda por un segundo en invitarla a salir. Después de este primer encuentro, que sucede durante una sesión de casting donde Alana está tomando fotos y Gary está audicionando, el resto del filme muestra como el destino de estos dos personajes se va entrelazando de formas inesperadas.

Vale la pena mencionar que todo esto sucede a mediados de los setenta y que Anderson recrea el Valle de San Fernando en California con una devoción contagiosa muy similar a lo que hizo Quentin Tarantino en “Once Upon a Time in Hollywood”. De hecho, este filme también cuenta con secuencias que tienen a Sean Penn y a Bradley Cooper interpretando figuras de la industria del entretenimiento. que se cruzan con la jornada de Alana para ilustrar que la mayoría de edad no es sinónimo de madurez.

Resulta fascinante que el motor dramático principal del guion sea la protagonista femenina resistiendo activamente una noción romántica que podría ser desastrosa. Al forzar una relación platónica con Gary, la trama queda liberada para explorar ambos personajes a cabalidad y que su conexión tenga las complicaciones tangibles y las cualidades genuinas de una relación real. Como director, Anderson captura todo esto con la precisión elegante que distinguió su manejo del medio en “Phantom Thread” y “There Will Be Blood”. Sin embargo, el director no pierde ni una oportunidad para manifestar su sentido del humor particular, lo cual conecta a “Licorice Pizza” con su trabajo en “Boogie Nights” y “Punch Drunk Love”.

Lo que le da cohesión a todo esto es el trabajo espectacular de Cooper Hoffman y Alana Haim en los roles principales. Anderson explota al máximo la naturalidad que tienen frente a la cámara y el que este sea el primer filme de ambos convierte la honestidad emocional de sus interpretaciones en un evento cinematográfico milagroso.