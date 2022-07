Desde que Warner Brothers dio la noticia provocó una catarata de sentimientos encontrados en las redes sociales: harían una película de Barbie.

La idea de un filme basado en la legendaria muñeca provocó la emoción de muchos fans al mismo tiempo que la indignación de decenas de aficionados del cine, quienes no tardaron en acudir a Twitter a dar su tajante opinión.

Sin embargo, la emoción fue en aumento a medida que trascendieron detalles y, ahora, es uno de los temas más debatidos en el ciberespacio. Dicho frenesí se disparó aún más cuando, en las últimas fotos filtradas, se detectó que un gran comediante forma parte del elenco y que interpretaría al villano.

Aunque salió a la luz recientemente, el proyecto que busca dar vida a una de las rubias más famosas de la historia de la cultura pop lleva gestándose hace más de una década. En un comienzo, era Sony Pictures quien estaría detrás de la gigantesca producción pero, finalmente, Warner Brothers tomó la posta y puso manos a la obra. Una vez iniciado el largo y arduo proceso que conlleva la creación de un film -en especial de estas dimensiones-, empezaron a trascender pequeños fragmentos de información. Los suficientes como para generar interés y, al mismo tiempo, dejar al público con la intriga necesaria para crear expectativas.

Así, dieron a conocer que la directora a cargo es Greta Gerwig, responsable de películas como “Little Women” y “Ladybird”. A su vez, revelaron parte del elenco, el cual está plagado de grandes celebridades. Quienes más emoción generaron fueron los dos protagonistas: Margot Robbie, quien dará vida a Barbie , y Ryan Gosling, quien interpretará a Ken. Ambos artistas estarán acompañados por Simu Liu, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon y Emma Mckey.

Días atrás, se sumó un nuevo fragmento de información que provocó un revuelo en las redes. Ya que, no solo se supo que inició al rodaje, sino que se viralizaron fotos que capturaron a Robbie y a Gosling en medio del set. Las imágenes los mostraban a ambos en patines mientras lucían estridentes y llamativos conjuntos típicos de la década de los ochenta. Estas no tardaron en recorrer el mundo entero y la visión de los protagonistas vestidos con rosa y verde neón dejó a más de un fan con ansias de saber más de la película que llegará a los cines a mediados del 2023.

Sus deseos fueron cumplidos y, una semana después, se filtraron imágenes que expusieron a un integrante del elenco que no había sido confirmado oficialmente. Este es, nada más y nada menos, que Will Ferrel - el cómico estadounidense que trabajó en un sinfín de películas- quien daría vida al villano de Barbie. Los usuarios de las redes teorizaron que Will Ferrell dará vida al villano del filme.

Las fotos sacadas por vecinos de Miami lo registraron ataviado con un lujoso traje negro junto a una corbata fucsia. Dicho look fue coronado con un par de patines, detalle que alimentó la teoría de que podría tratarse del enemigo del personaje de Margot Robbie. “Están intentando atrapar a Barbie”, expresó una usuaria. Asimismo, se vio parado junto a Gerwig mientras debatían en el detrás de escena. Aunque no se sabe a ciencia cierta si Will Ferrell es o no el villano, la realidad es que el proyecto que fue una vez criticado ahora se ubica entre los estrenos más esperados del 2023.