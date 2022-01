Tenía solo 18 años de edad cuando tuvo que enfrentarse a la burla descarnada de una comentarista de moda y belleza que la criticó en televisión porque se “atrevió” a presentarse en una gala de los premios Oscar con su cabello rizo en un peinado que hacía honor a su afrodescendencia.

Resulta increíble que este incidente ocurrió tan reciente como en el 2015.

Zendaya acudió a la premiación mostrando su larga cabellera en un trenzado. Esta elección de peinado provocó bromas y burlas; la mayor, de parte de la copresentadora de “Fashion Police-2″, Giuliana Rancic quien se burló duramente. Rancic dijo que el peinado hacía que Zendaya luciera como “si oliera a pachulí y a hierba (”weed” en alusión a la marihuana).

Sobre su “look” la actriz comentó: “Así es como ocurre el cambio y pensé, ‘¿Cómo podría tener un impacto duradero en lo que la gente ve y se asocia con la gente de color?’”.

Cinco años después del suceso, la artista recordó el sufrimiento que le causó ese incidente por lo cual afirmó: “Yo usé mi cabello en los Oscar para mostrarlo de manera positiva, para recordarle a las personas de color que nuestro cabello es bueno. Alguien dijo algo sobre mi cabello en los premios Oscar que me asombró, porque me golpearon con insultos ignorantes e irrespetuosos. Ya hay suficiente discrimen contra los afroamericanos sin la ayuda de gente ignorante que decide juzgar a otros por su cabello rizo. Hay una línea muy fina entre lo que es gracioso y lo que es una falta de respeto. Decir que una joven de 18 años que usa locs (”dreadlocks”, peinado con trenzas de inspiración africana o rasta) debe oler a pachulí o a hierba no es solo un gran estereotipo sino también excesivamente ofensivo... ¿Quieres saber qué tienen en común Ava DuVernay (directora de la pelícu la Selma), Ledisi (cantautora y actriz), Terry McMillan (autor), Vincent Brown (profesor de estudios afroamericanos de Harvard), Heather Andrea Williams (historiadora de Yale), así como muchos otros hombres, mujeres y niños de diferentes razas? Locs. Ninguno de ellos huele a marihuana... Para mí los locs son un símbolo de poder y belleza”, decía parte del mensaje publicado por la cantante.

Zendaya con el peinado que lució en una ceremonia de entrega del Oscar, cuando tenía 18 años de edad, y por el cual fue cruelmente criticada y objeto de burlas. (Archivo)

Finalmente Giuliana Rancic se disculpó vía Twitter con la actriz y también lo hizo en su programa.

Hoy, a los 25 años, Zendaya, -de padre afroamericano y madre de raíces alemanas y escocesas- es una estrella de la moda, la belleza, la música, el cine y la televisión. Es además un ejemplo de una generación que no teme a alzar su voz y que apuesta a defender la diversidad al punto de obligar a la industria de la moda y la belleza a derrumbar su tradicional definición de belleza.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, su nombre completo, protagoniza actualmente la película más taquillera del momento y que ya es una de las más exitosas de la historia del cine y, a la vez, regresa a la pantalla chica como figura estelar de una de las series más aclamadas y comentadas. En la pantalla grande, la también cantante y modelo, triunfa como “MJ”, en “Spider-Man: No Way Home” junto a Tom Holland, con quien mantiene una relación sentimental en la vida real.

Esta película ha recaudado la friolera de 668.8 millones en ventas de boletos en América del Norte hasta la fecha. Es ahora el sexto lanzamiento con mayor recaudación de todos los tiempos a nivel de Estados Unidos, mientras a nivel mundial, con 1,500 millones y contando, ocupa el octavo lugar. Y hay que tomar en cuenta que esto ocurre en plena pandemia del COVID-19 y repunte por la variante ómicron.

Zendaya y Tom Holland, quienes han protagonizado juntos las dos más recientes cintas de "Spider-Man" y sostienen una relación sentimental en la vida real. (Suministrada)

A la vez, Zendaya regresa como “Rue” en la segunda temporada de la serie “Euphoria” de HBO Max. Cabe recordar que por la primera temporada, Zendaya se convirtió en el 2020, en la actriz más joven en recibir el premio Emmy a la Mejor Actriz Protagonista de Serie Dramática.

Zendaya habla de “Euphoria”

Con subidas más explosivas y caídas más profundas llegó la segunda temporada de la controvertida y exitosa serie estadounidense “Euphoria” (ganadora de tres premios Emmy), que regresó a HBO Max cargada de sexo explícito, violencia, drogas e intensidad, desde el pasado 9 de enero.

También “de empatía y de redención” hacia su protagonista, “Rue”, según contó Zendaya, su protagonista en un encuentro digital con varios medios de comunicación en el que participó Efe. A esta idea, contó la actriz, es a lo que se aferra para poder interpretar a un personaje tan duro.

“Esa sensación de esperanza, de empatía, de redención, siempre viene a mi mente cuando me convierto en ‘Rue’”, el sentir que le pase lo que le pase “ella va a estar bien”, dijo sobre el personaje que la convirtió en la actriz más joven en ganar un premio Emmy a la mejor interpretación, con solo 24 años.

La plataforma HBO Max inicia los ocho nuevos episodios de una serie que cuando estrenó en 2019 no dejó indiferente a quien se asomó a esta historia creada y escrita por Sam Levinson, basada en la serie israelí del mismo nombre, que fue creada a su vez por Ron Leshem y Daphna Levin.

Sexo, drogas por doquier, escenas de violencia y un cuestionado comportamiento de un grupo de jóvenes en un instituto estadounidense, cada uno con sus dramas personales y familiares, sus complejos, dudas y fortalezas. Y en esta dirección va a seguir esta nueva temporada, con una “Rue” desenfrenada y perdida, que intenta encontrar un camino hacia la salvación.

“No es una temporada fácil, de ninguna manera es fácil de ver. Esta temporada es de alturas altísimas y de caídas profundísimas. Algunas cosas son realmente divertidas e hilarantes, pero también hay cosas tremendamente angustiosas”, adviertió Zendaya.

Esta temporada arranca con “Rue” de nuevo en la rueda de las adicciones, a punto de reencontrarse con su gran amor “Jules” (Hunter Schafer) y con la aparición de un nuevo personaje en su vida, interpretado por el cantante Dominic Fike.

Y llega con retraso, pues el rodaje se vio interrumpido en numerosas ocasiones por la pandemia. Lejos de lastimarlo, tanto Zendaya como Hunter Schafer, también presente en el encuentro con medios, agradecieron haber tenido este tiempo para digerir la presión.

“Cuando haces algo que es tan bueno, te quieres ganar a ti mismo y eso en algún momento puede inhibirte de hacerlo, así que me alegro de que tuviéramos ese tiempo”, contó la modelo y actriz Schafer, que se ha convertido en todo un icono de la comunidad LGTBI+.

Entre una temporada y otra se han rodado y emitido, hace un año, dos episodios especiales que también sirvieron de “preparación” para continuar la historia, y para dejar escapar la presión generada por el fenómeno, explica Schafer.

Zendaya añadió: “El tiempo fuera nos permitió sentirnos un poco fuera de esto para luego volver a sentir que entrábamos dentro”. Y también le ha servido, el tiempo, para darse cuenta de que “Euphoria” va mucho más allá del escándalo.

“Es una historia que le dice a alguien que está sufriendo que se sienta menos solo en su experiencia, en su dolor, en su oscuridad. No eres la única persona que está lidiando con eso”, apuntó la actriz. “La cosa más hermosa que me ha pasado en este tiempo es toda la gente que ha compartido conmigo sus viajes como supervivientes”, añadió.

Y es que, drogas al margen, “Rue” se enfrenta “al dolor interno y a la oscuridad interna”, que es quizás “el tipo de dolor más doloroso”, a la angustia de no encontrar nada que te quite ese dolor.

Por eso esta temporada, afirmó Zendaya, pondrá “muy a prueba la empatía de los seres humanos”.

“Si amamos y nos preocupamos por ‘Rue’, si podemos toparnos con sus puntos más oscuros, verla tocar fondo, y aún así amarla, recordar que es un ser humano que está sufriendo de una enfermedad y de cosas que ella no siempre puede controlar o no tiene herramientas para hacerlo, podemos extender eso a las personas en la vida real y tener la misma empatía por las personas que luchan contra la adicción en el mundo real”, sentenció.

En detalle

Zendaya: ícono de la moda

La joven actriz con experiencia y dominio de las pasarelas se ha convertido en favorita de las grandes casas de moda para lucir sus diseños en las alfombras rojas. Valentino, Balmain, Alexander McQueen, Roberto Cavalli, Vera Wang, Vivienne Westwood, Rick Owens y Nensi Dojaka, han sido algunas de las firmas que la han vestido para las premieres de sus recientes películas, “Spider-Man: No Way Home” y “Dune”. Zendaya es además la imagen de la fragancia “Idôle” de Lancôme.