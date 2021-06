Si algo caracteriza a la actriz puertorriqueña Luz María Rondón es su amplia sonrisa y esa energía contagiosa con la que asume la vida. Gran parte de esa felicidad es que lleva 64 años haciendo lo que ama. Para ella, actuar es una forma de vida, una manera de entender mejor el mundo, por eso la palabra trabajo no cabe en su vocabulario.

Esa misma pasión y compromiso que siente hacia las artes interpretativas es la razón por la que sigue activa en la actuación a sus 88 años y lista para continuar con nuevos retos. Tan reciente como esta semana su nombre ha estado en diversas publicaciones de Estados Unidos, por su destacado rol en la película puertorriqueña “Perfume de gardenias”, de la cineasta Gisela Rosario Ramos (Macha Colón), que estrenó este lunes en el reconocido Festival de Cine de Tribeca, en la ciudad de Nueva York.

En la producción, Luz María interpreta a “Isabel”, una mujer quien, luego de años de cuidar a su esposo enfermo y enviudar, encuentra un nuevo sentido a su vida decorando funerales junto a sus íntimas vecinas. Este es el primer rol protagónico en una película para la veterana actriz puertorriqueña, quien no oculta su felicidad y orgullo en cargar con esta cinta que aborda temas como la solidaridad comunitaria y el derecho a una muerte digna.

Fotograma cedido por Cinema Tropical que muestra una escena de "Perfume de Gardenias", que se estrena este domingo en el Festival de Cine de Tribeca y es el debut cinematográfico de Macha Colón, una comedia negra protagonizada casi completamente por mujeres, inspirada en la divertida cultura funeraria de Puerto Rico y que muestra "comunidades invisibilizadas",

“Yo estoy como nene con juguete nuevo, como decía mi abuela. Bien agradecida y bien feliz de la vida y de todo el equipo de trabajo que me dio por primera vez la oportunidad de protagonizar una película porque, aunque he hecho otras películas, novelas y unitarios, nunca se me había dado la oportunidad de protagonizar un largometraje”, confesó vía Zoom la destacada actriz.

Aunque tenía el deseo de viajar a Nueva York para formar parte del estreno de la cinta, sus hijos, Celia y César, le recomendaron que tuviera precaución y decidió no ir debido a la pandemia. “Estoy más vulnerable por la edad y por eso no me arriesgué a ir. Yo quería estar allí, pero tengo que cuidarme porque a esta edad ya no me queda mucho y no me quiero exponer”, dijo.

El estreno de “Perfume de gardenias” se llevó a cabo la noche del lunes en Rockaway Beach 30th St Playground, en Nueva York, como parte del Festival de Cine de Tribeca, que escogió una veintena de películas para proyectarlas de forma presencial, siendo este filme puertorriqueño una de las seleccionadas. La directora, guionista y productora ejecutiva del filme, Gisela Rosario Ramos, expresó vía telefónica desde la Gran Manzana que la acogida de la cinta anoche fue muy buena y que la gente rió, lloró y se conmovió.

Las actuaciones más aplaudidas fueron la de Luz María, así como la de la actriz Sharon Riley, quien interpreta a “Toña” en el filme. “La gente las ama y lo repiten una y otra vez. Me dicen, ‘qué clase de elenco o qué clase de casting’. Tan pronto ven la película se enamoran de Luz María y quedan impresionados con Sharon Riley. Lo más que han comentado es sobre las excelentes actuaciones”, compartió Rosario Ramos, quien todavía anda procesando todo lo que sucedió en la premier y los comentarios posteriores.

Algo que le ha sorprendido es que varios críticos han comentado que el filme es “la joya escondida” de esta edición de Tribeca, lo que la llena de orgullo y satisfacción.

Luz María Rondón dijo que tan pronto leyó el guion de la cinta se enamoró de la historia y no tuvo dudas en interpretar a “Isabel”, personaje que fue escrito pensando en ella. “Desde la primera lectura que hicimos del guion me enamoré del personaje porque me daba la oportunidad de eso mismo, de interpretar un personaje que no es como yo soy, así que me lo disfruté. Creo que Gisela tuvo un gran acierto en desarrollar ese personaje. No sé cómo el público lo va a recibir, pero yo lo hice con el cariño y seriedad que hay que hacerlo, pero disfrutándolo. En ningún momento me sentí incómoda con el personaje. Esta ‘Isabel’ para mí es perfecta y yo la adoro”, expresó la veterana intérprete sobre su rol en la cinta.

Filme Perfume de gardenias

Destacó que una de las ventajas fue contar con Gisela Rosario Ramos como escritora y directora del filme porque cada vez que surgía una duda, quién mejor que la propia creadora para contestar con claridad y decir por dónde tenía que ir tal personaje. “Eso nos dio mucho, fue como un premio”, agregó.

Para la directora, el verdadero galardón, sin embargo, fue contar con un elenco de primera, encabezado por Luz María Rondón, Sharon Riley, Carmen Nydia Velázquez, Flor Joglar, Carmen Milagros Ortiz y Blanca Rosa Rovira. Ellas son las que le dan vida a esta historia que busca generar una conversación sobre la vida y la muerte.

“Para mí lo principal siempre fue traer a la conversación el que vivamos conscientes de la apreciación de la muerte como de la apreciación de la vida y no negarlo como parte natural de la vida. Creo que eso puede ayudarnos a tomar mejores decisiones”, sostuvo la directora y creadora de este trabajo, que contó con la puertorriqueña Arleen Cruz-Alicea como gerente de producción.

Sobre el tema de la muerte, Luz María Rondón dijo que la quiere lejitos, pero que es consciente que a todo el mundo le tocará. “A mí no me gustaría tener un funeral de ninguna manera”, comentó al preguntarle si le gustaría un rito fúnebre como los que hace su personaje en el filme, bien colorido y singular.

Lo que desea, en cambio, la veterana actriz es seguir trabajando, pensando en la vida y en la pasión que le generan proyectos como “Perfume de gardenias”, que le ha abierto nuevamente las puertas del cine a sus 88 años.

“Me he enterado de lo que se ha ido publicando en Estados Unidos sobre la producción y me siento contenta y orgullosa no solo por mí, sino por la producción naturalmente porque es Puerto Rico”, dijo. “Este es un periodo de mi vida que me siento feliz y agradecida por el trabajo”, agregó Luz María, quien aseguró que mientras tenga memoria seguirá activa en la actuación.

“Mientras memorice, puedo hacer personajes hasta que tenga 100 años”, concluyó.

“Perfume de gardenias”, una coproducción entre Puerto Rico y Colombia, se rodó con un presupuesto limitado a inicios del año pasado, justo antes de que el mundo se detuviera debido a la pandemia por COVID-19. Esta comedia dramática, con pinceladas de humor negro, debe estrenar en la Isla a finales de octubre.

Este es el primer largometraje de Gisela Rosario Ramos, quien ha producido diversos documentales y cortometrajes, entre ellos “El hijo de Ruby” y “Cartas de amor para una ícona”, que gira alrededor de la figura de la intérprete Lucecita Benítez.