Al igual que el filme de “Black Widow” todos los elementos de la historia de “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings” que no están intrínsecamente amarrados a conectar la película al universo cinematográfico de Marvel resultan entretenidos y efectivos. Durante la primera hora de esta película, que llega exclusivamente a los cines de la Isla este jueves, existe la promesa de una aventura intensa que mantiene la jornada del personaje titular con un enfoque individual. Esto trae varias secuencias de acción que tienen un estilo distintivo y emocionante y una estructura dramática que emula el estilo de una excelente novela gráfica que valora el darle profundidad a sus personajes principales.

Alegar que todo eso se desmorona una vez se llega al clímax del filme no es del todo justo. Lo que sí se puede decir con certeza, sin entrar en “spoilers” que desaten la ira de los fanáticos de estos filmes, es que en esta sección la película pierde paulatinamente su identidad individual y se entrega de lleno a elementos genéricos que hemos visto una y otra vez en los filmes del MCU. Lo otro que también se puede afirmar es que se podía esperar otra historia completa de Shang-Chi y los personajes que lo rodean antes de conectarlo directamente con figuras conocidas de este universo y las primeras claves de lo que va a pasar en la próxima fase de estas historias.

Parte de lo que le da un toque distintivo a este filme, que no tiene que ver directamente con el trasfondo cultural del protagonista, es como el guion de Dave Callahan preserva la esencia de una historia de origen, pero evita varias de sus convenciones al no contarla en orden cronológico. Cuando el público conoce al personaje titular, interpretado por Simu Liu, este aparenta ser un joven adulto común y corriente que está matando el tiempo junto a su mejor amiga (Awkwafina) sin ningún tipo de aspiración profesional concreta. Este marasmo es interrumpido por un conflicto familiar épico que Shang-Chi pensaba que había abandonado cuando emigró a los Estados Unidos.

Todas las reuniones familiares son incómodas, pero no todas tienen el balance del bien y el mal y el destino del universo atadas en poder hacer las pases con tus parientes. Es en este momento de la historia donde el guion da su primer viraje y nos deja saber que el protagonista ha estado evitando el legado de poder corrupto que ha sido acumulado por su padre y la posibilidad de haber heredado poderes místicos del lado de su madre que le permitirían restaurar el honor de su familia.

La forma en que Shang-Chi es obligado a resolver este conflicto es la que le roba un poco de chispa creativa al filme. Antes de llegar a la parte del largometraje donde la escala del choque del bien y el mal es tan épica que requiere múltiples efectos especiales digitales, la película hace buen uso de balancear humor, drama y acción. Lo más emocionante de este último elemento es la forma en que la dirección de Destin Daniel Cretton logra que esto sea tangible para el espectador. Esa cualidad se pierde por completo cuando el clímax depende de criaturas místicas que tienen el poder de abrir un portal que se puede tragar al planeta entero.

Como las conexiones obvias a otras historias del universo de Marvel resultan ser una interrupción innecesaria no se puede discutir sin arruinar lo que los productores piensan que van a ser sorpresas agradables para los fanáticos. Lo que sí se puede decir es que hay toda una sección en esta película que hace alusión constante a otro filme, lo que simplemente no funciona. Cuando Shang-Chi se ve obligado a darle rienda suelta a sus puños, el filme coquetea con llegar a su potencial como filme de acción. El resto, desafortunadamente, en varias ocasiones tiene el aire inerte de un ejercicio corporativo.