Mantenerse al día con todo el contenido nuevo que genera la empresa de contenido digital ‘streaming’ Netflix, se ha convertido en un verdadero reto. Ya sean series, películas o documentales, la cantidad de nuevas propuestas es interminable, al punto de que son muchísimos los estrenos los que pasan completamente desapercibidos por el público.

Para tratar de ayudar un poco a que esto último no ocurra, les presentamos una lista de una gran cantidad de títulos que estarán disponibles en el mes de junio en Netflix y, aunque no son todos, te ayudará a organizarte para que no te los pierdas.

Carnaval

Estreno: 2 de junio

En esta película brasileña, llena de situaciones cómicas, la influencer digital Nina (Giovana Cordeiro) descubre que un vídeo donde se ve la infidelidad de su novio se vuelve viral. Para superar la ruptura, utiliza sus contactos para viajar a Salvador, en Brasil, durante el Carnaval, con todo incluido y junto a sus tres mejores amigas.

Dancing Queen

Estreno: 3 de junio

La historia de esta película filmada en Suecia, se centra en Dylan Pettersson (Molly Nutley), una chica de 23 años de una pequeña isla del archipiélago de Bohuslän con grandes aspiraciones de baile. Cuando la convencen de trabajar como empleada de mantenimiento en un club de drag, llamado Queens, el bailarín y coreógrafo estrella del club (Fredrik Quiñones) descubre accidentalmente el talento de Dylan. La joven quiere desesperadamente ser parte del espectáculo de drag, sin tomar en cuenta que es una mujer.

Xtremo

Estreno: 4 de junio

Este filme de acción español muestra a Max (Teo García), quien está listo para ejecutar su venganza dos años después de que su hermano, Lucero (Óscar Jaenada), traicionase a la familia, matando a su hijo y dejando a Max por muerto. Su plan, cuidadosamente diseñado, se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Óscar Casas), el chico adolescente que había tomado como protegido. Sin nada que perder, Max se enfrenta uno a uno a los secuaces de Lucero hasta llegar finalmente a su verdadero objetivo.

Awake

Estreno: 9 de junio

Después de que un evento global repentino borra todos los dispositivos electrónicos y quita la capacidad de la humanidad para dormir, el caos rápidamente comienza a consumir el mundo. Solo Jill (Gina Rodríguez), una ex soldada con un pasado turbulento, puede tener la clave de una cura a través de su hija.

Selva trágica

Estreno: 9 de junio

Para escapar de un matrimonio arreglado, una mujer se interna en las profundidades de la jungla maya, donde la naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural. Dirigida por la mexicana Yulene Olaizola, esta película ganó premios en los festivales de cine de Viena y Venecia 2020.

Wish Dragon

Estreno: 11 de junio

En “Wish Dragon” de Sony Pictures Animation, Din, un estudiante universitario de clase trabajadora con grandes sueños, pero poco dinero, y Long, un dragón cínico pero todopoderoso capaz de conceder deseos, se embarcan en una divertida aventura a través de la moderna Shanghai en busca de una amiga de la infancia de Din. Su viaje los obliga a responder algunas de las preguntas más importantes de la vida así como decidir qué es lo que realmente importa en la vida.

Elite

Estreno: 18 de junio

Tres jóvenes de clase media asisten a una de las escuelas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia. Esta será la cuarta temporada de esta popular serie.

Fatherhood

Estreno: 18 de junio

En esta historia conmovedora, divertida y emotiva, Kevin Hart interpreta a un viudo que asume uno de los trabajos más duros del mundo: la paternidad. Está inspirada en una historia real. Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan y Paul Reiser completan este elenco de estrellas.

Good on Paper

Estreno: 23 de junio

Andrea Singer (Iliza Shlesinger) siempre puso su carrera de stand-up en primer lugar, y aunque las citas eran fáciles, el amor no era una prioridad. Eso es hasta que conoce a Dennis (Ryan Hansen), un hombre muy peculiar con un encanto desarmante que la convence para que baje la guardia. Su mejor amiga Margot (Margaret Cho) no está convencida de que él sea todo lo que parece y le pide a Andrea que se embarque en una búsqueda inútil para descubrir quién es Dennis en realidad.

La casa de las flores: La película

Estreno: 23 de junio

Después de que Delia (Norma Angélica), en su lecho de muerte, le pide a Paulina (Cecilia Suárez) que recupere un “tesoro” de la casa de la familia De La Mora, ahora los tres hermanos deben encontrar una manera de colarse en su antiguo hogar para rescatarlo.

El caso Wanninkhof - Carabantes

Estreno: 23 de junio

En 1999, la joven Rocío Wanninkhof fue asesinada en Málaga. La ex pareja de su madre, Dolores Vázquez, ingresa en prisión sin pruebas sólidas que demuestren su culpabilidad. La aparición de una segunda víctima hizo que la verdad saliera a la luz. Esta docuserie da una nueva visión sobre el caso desde la perspectiva judicial, política, mediática y de género.

The Ice Road

Estreno: 25 de junio

Después del colapso de una remota mina de diamantes en el extremo norte de Canadá, un conductor de una carretera de hielo de “gran plataforma” (Liam Neeson) debe liderar una misión de rescate imposible sobre un océano helado para salvar a los mineros atrapados. Luchando contra el deshielo y una tormenta masiva, descubren que la verdadera amenaza es una que nunca vieron venir.

Somos

Estreno: 30 de junio

Creado por James Schamus y coescrito por la mexicana Monika Revilla y Fernanda Melchor, esta serie dramática cuenta la historia de la guerra contra las drogas desde la perspectiva de las víctimas, dando voz a aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre cuando, sin previo aviso, su ciudad fue golpeada por una tragedia provocada por una operación de la DEA que salió mal.