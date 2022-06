El comienzo de la pandemia le arrebató a los artistas esas jornadas a las que estaban acostumbrados desde un abanico de escenarios que los acercaban a su público. Para muchos, ese tiempo sirvió para reinventarse y expandir su creatividad.

Cuando Nueva York se convirtió en el epicentro del COVID-19, la productora y directora puertorriqueña radicada en esta ciudad, Melisa Ramos, se sintió atraída por la manera en que sobrevivían los artistas e intérpretes ante el encierro impuesto. De esta manera, la intérprete cobró valor y le hizo frente a todos los miedos con los que amenazaba esta enfermedad. Fue así como, junto al coproductor Miguel Miller, quiso dejar plasmada la historia de 18 artistas que entrevistó, en una docuserie a la que llamó “From Performers to Spectators: COVID-19 NYC”.

“Me surgió la idea de contar qué estaba ocurriendo con los artistas que trabajaban en los escenarios y en ese momento estaban confinados en sus casas. Como el arte es algo que se vive, quería saber cuáles eran sus estados emocionales y cómo lo estaban canalizando”, explicó la también profesora, cuyo proyecto consta de seis capítulos de media hora, cada uno con tres artistas diferentes.

PUBLICIDAD

“From Performers to Spectators: COVID-19 NYC” estrenó el pasado domingo a través del canal televisivo PBS, con tres puertorriqueños como protagonistas, como parte del Mes del Orgullo y como antesala al desfile de la herencia puertorriqueña en la ciudad de Nueva York que celebra sus 65 años. La premier oficial será hoy lunes, 6 de junio y el resto de los episodios de la serie documental se verán todos los lunes a las 7:00 p.m. a través del mismo canal y de la plataforma digital All Arts en sistemas Android y Apple.

“Estoy bien contenta y a la vez estoy nerviosa de saber cuál será la receptividad. Espero que a todos los artistas les guste porque ellos me dieron a mí un pedazo de sus vidas, en realidad. Eso para mí es un gran valor. Me siento más afortunada porque cuando me preguntan cómo los elegí, pues yo respondo que ellos me eligieron a mí porque me confiaron su vida y sus situaciones, algo que no es fácil”, dijo la productora y directora.

Pese a los riesgos de contagios por COVID-19, para Ramos era importante que las entrevistas a los artistas se dieran presenciales para, de ese modo, transmitir la calidez que ofrece la interacción humana y fuera transmitida en “From Performers to Spectators: COVID-19 NYC”, entre ellos: el violinista Wael Elhalaby, la dramaturga Alejandra Ramos, el multipercusionista Camilo Molina-Gaetán, el cantautor Storm Marrero, el actor y director Daniel Irizarry, la cantante y compositora Kavita Shah, la bailarina Angela Buccinni Butch, el cantautor Fernandito Ferrer, el cantautor y músico Aaron Kisslinger, el cantante y percusionista Jainardo Batista Sterling, la bailarina de bomba y plena Julia Loíza Gutiérrez-Rivera, el bongocero y percusionista Anthony Carrillo.

PUBLICIDAD

Para la productora Melisa Ramos era importante que las entrevistas a los artistas se dieran presenciales para de ese modo transmitir la calidez que ofrece la interacción humana y fuera transmitida. (Suministrada)

“Quise captar de primera mano esa experiencia humana, pues todas estas entrevistas son íntimas, o sea, todas son acerca de cómo cada uno se forma en ese arte, qué significa para ellos y qué significa que se lo quiten y se lo hagan ilegal, lo que se siente de que a un músico le digan que su espectáculo ahora es una amenaza para la humanidad”, abundó la puertorriqueña acerca del trabajo realizado para el que también incluyó animaciones y efectos como metáfora visual.

“Lo hermoso que tiene este proyecto es que todos dan esperanza. Esa era una de mis propósitos, yo no quiero deprimir a nadie. Ese no es mi ángulo en las cosas que yo hago, sino que tengan un elemento de sanación y para sanar hay que tocar fondo. Así que puede ser doloroso, hay unas entrevistas que conmueven, pero al final siempre tienen ese ‘pa’ lante’ que tenemos nosotros”, manifestó Ramos, quien resaltó a PBS como una estación de excelencia, comprometida con el activismo social.

La productora y directora puertorriqueña Melisa Ramos, radicada en Nueva York. (Suministrada)

La selección de artistas no reconocidos era esencial para esta productora, pues sabía que en medio de la crisis de salud pública los artistas famosos no necesariamente pasarían por los mismos estragos económicos.

“Saber lo exigentes que son y que eligieran mi proyecto, además de darle espacio a estos artistas, para mí es de mucho agradecimiento. No quise buscar celebridades porque pensé que esas personas no estaban tan afectadas, tienen millones. En cambio, estos artistas del día a día son los que de verdad sostienen la cultura. Si no, la cultura muere. Cuando tú te haces famoso, fantástico, pero tú no eres el que sostiene la cultura, tú solo representas la cultura. El que la sostiene es el que día a día la cultiva. Sabía que tenían mucho que contar”, explicó.

Durante este proceso, la productora señala que se conoció más a sí misma y le dio la oportunidad de crecer no solo como alguien que cuenta historias, sino de crecer como persona.

“Me siento bien afortunada y me motiva a continuar a hacer otros trabajos, pues esta experiencia me hizo ver que me dirijo por el camino correcto. En el día a día una empieza a cuestionarse a sí misma, estando en esta sociedad americana, donde las mujeres negras y latinoamericanas somos más cuestionadas acerca de nuestras capacidades, pues se nos cuestiona todos los días. Entonces de un momento una dice, pero ‘¿qué más hago? ¿Estaré en el camino correcto?’. Este trabajo es una confirmación de que voy en camino”, dijo la toabajeña, quien además produjo el programa Puerto Rican Voices, que hizo el Centro de Estudios Puertorriqueño, para el después del huracán María.