Después de sugerir con todas las letras en una entrevista telefónica que había decidido dejar la actuación de manera definitiva, Michael Caine dijo oficialmente este sábado que tiene previsto seguir en actividad. “Con relación al retiro, pasé los últimos 50 años levantándome a las 6:00 a.m. para filmar películas. Y no tengo previsto en este momento eliminar la alarma de mi reloj”, señaló el actor británico, de 88 años, en una declaración oficial difundida por su representante.

Consciente del revuelo que causaron sus declaraciones del viernes a un programa de la BBC Radio, en las que daba por sentado que su aparición en la película “Best Sellers” iba a ser el último papel de una excepcional carrera en el cine que abarcó las últimas seis décadas y media, Caine también recurrió a Twitter para aclarar que no va a dejar la actuación de manera definitiva. “No me retiré y no mucha gente lo sabe”, es el escueto mensaje que difundió este sábado en su cuenta oficial @themichaelcaine.

En sus declaraciones al programa “Kermode y Mayo”, de la BBC Radio, Caine se cuidó de usar el condicional, pero de sus palabras se desprendía claramente la convicción de que ya no tiene la voluntad y el interés de antes por el cine, además de padecer algunos problemas de salud que reveló por primera vez. Habló de su aparición en la película Best Sellers, de Lina Roessler, como la última. Allí interpreta a un escritor retirado que acepta participar de una gira promocional para apoyar la carrera de una joven editora, papel interpretado por la excelente comediante Aubrey Plaza (Parks and Recreation).

El personaje de Caine en esta película tiene que ver con una alternativa reciente que Caine, en su vida real, parece haber encontrado para desarrollar su espíritu artístico. Caine se convirtió en los últimos años en un exitoso autor literario y confesó haber encontrado en la escritura el estímulo que ya no le entregaría el cine.

“Curiosamente, este resultó ser mi último papel. No he trabajado durante los últimos dos años y tengo un problema de columna que me afecta las piernas, así que no puedo caminar muy bien. Además, como escribí un par de libros que se publicaron y tuvieron éxito resulta que ahora no soy actor, soy escritor, lo cual es hermoso. Como actor hay que levantarse a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Y como escritor, puedes empezar a escribir sin moverte de la cama…”, dijo Caine en Kermode y Mayo.

El actor conjeturó que la falta de trabajo que tuvo en el último tiempo empezó a manifestarse antes de la pandemia, pero se profundizó con la parálisis de la actividad causada por el Covid-19. “Creo que este será mi último papel. Honestamente no he tenido ofertas de trabajo desde hace dos años. Además, ya tengo 88. Y, como saben, ya no hay guiones que incluyan a un personaje protagónico de 88 años”, agregó. Menos de 24 horas después, debió aclarar sus dichos y asegurar que no va a retirarse.