El actor Darren Kent murió el pasado viernes, según comunicó en las últimas horas la agencia que lo representaba. Tenía 36 años y sufría un problema de salud congénito en la piel y en los huesos.

El actor fue reconocido por su participación en serie “Game of Thrones”. La noticia de su deceso conmovió a sus colegas y seguidores. Su último trabajo estrenado fue la película “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”.

“Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo estaban a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este difícil momento”, señala el texto publicado en la cuenta oficial de Twitter de la agencia.

Jane Gull, directora y guionista de la película “Love Without Walls” también le rindió tributo al actor. “Qué privilegio fue ser tu amiga y trabajar con vos en tantos proyectos a lo largo de los años,” escribió Gull. “La vida no será lo mismo sin vos. Te voy a extrañar mucho”.

Kent padecía un trastorno en la piel, además de osteoporosis y artritis. Su delicado cuadro de salud se fue complicando a lo largo de su vida, pero no lo privó de ejercer su vocación de actor, escritor y director.

Nacido y criado en Essex, Gran Bretaña, obtuvo su primer papel relevante en 2008 en la película de terror “Mirrors”, protagonizada por Donald Sutherland y obtuvo su primer gran reconocimiento en 2012 a partir de su protagónico en el largometraje “Sunny Boy”, que narraba la historia de un niño con una condición rara en su piel, precisamente, algo que él mismo padecía. Gracias a aquella interpretación recibió un galardón en los Premios de Cine Independiente Van D’or.

Entre sus créditos aparecen participaciones en “Los miserables”, y las series “EastEnders” y “The Frankestein Chronicles”, entre otros.

Sin embargo, fue su rol en “Game of Thrones” el que representó su salto a la fama. Su participación llegó en el episodio número 10 de la cuarta temporada titulado “El niño”. La intervención de Kent fue breve, pero muy poderosa: en la trama es el encargado de presentarle a Daenerys Targaryen el cadáver calcinado de su hija debido al fuego que generaron sus dragones. El dolor del personaje conmueve a Daenerys a tal punto que decide encadenar a sus dragones, generando un profundo conflicto interno en la Khaleesi, interpretada por Emilia Clarke.

El último proyecto artístico que contó con Kent fue “Alleviate”, del que el actor fue protagonista. Si bien la película aún no ha estrenado, Darren compartió en julio último su entusiasmo por el film y se mostró muy orgulloso por su desempeño actoral, a pesar de que generalmente era “el peor crítico de su propio trabajo”. Por su parte, el director de “Alleviate”, Daniel Keeble, le envío una carta a Darren destacando su extraordinario trabajo: “Me he pasado el día trabajando en Alleviate... y ahora mismo no puedo expresar con palabras lo que siento. No estoy seguro de haber hecho algo tan emotivo... no puedo dejar de llorar. Nunca lloro, joder. He visto esto más de diez veces, y estoy llorando cada vez. He tenido que tomar descansos para componerme. Quiero darte las gracias por darlo todo. Realmente se nota en tu actuación... tu rabia, tu dolor, tu sufrimiento, tu confusión, tu culpabilidad. Un material magnífico; deberías sentirte muy orgulloso cuando lo veas”, escribió el director, destacando la performance del actor en lo que sería su trabajo póstumo.