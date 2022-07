En el primer trimestre de 2022 Netflix perdió 200,000 usuarios. Desde hace una década no presentaban una disminución tan grande y según algunos reportes para final de este año, ese número podría rondar los dos millones.

Es por eso que la plataforma de series y películas quiere entrar al mercado con una jugosa opción. Los directivos están buscando atender las necesidades de las personas que consideran que Netflix tiene un precio demasiado alto.

Para acercarse a este segmento, tienen planeado un nuevo tipo de plan de suscripción. Se trata del mismo contenido pero pagando menos y con anuncios de publicidad. Algo parecido a los que hacen otros grandes del streaming como YouTube y Spotify con sus planes gratis.

Según reportes del Wall Street Journal, para realizar esto Netflix se uniría con otros gigantes de la publicidad que le ayudarían a ejecutarlo en su plataforma. Roku, NBCUniversal y Google serían los tres socios escogidos.

“Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocemos hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: ‘Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios’” explicó Ted Sarandos, co-CEO de Netflix.

¿Qué pasos tomará Netflix?

El nuevo tipo de plan entraría en funcionamiento a finales de 2022. Sin embargo, la plataforma ha sido cautelosa con los detalles que da al respecto.

Según algunos reportes, el precio podría ser la mitad del plan estándar.

Sobre la resolución que manejará aún no se sabe a ciencia cierta cuál será, sin embargo expertos en televisión aseguran que Netflix pondrá una de tipo básico. 480p es la que suele usar en el mundo del “streaming” para las suscripciones más económicas.

Desde que se conocieron las pérdidas del primer trimestre, la plataforma ha tomado medidas inmediatas para recuperar usuarios y ganancias. La primera fue despedir a 300 trabajadores de la compañía. Ted Sarandos calmó a los accionistas semanas después al declarar que solo se trata de un mal momento para todas las empresas de “streaming”.

“Hemos pasado por experiencias en las que el mercado se desconecta de nuestro negocio principal y tienes que demostrar que aún funciona y que seguirá funcionando a largo plazo. Hay mucha incertidumbre en el mundo de hoy, y si surge algo que sacude los cimientos de la narrativa, se ponen nerviosos” indicó.

Otra acción que no cayó muy bien entre los usuarios, fue que Netflix haya decidió ir tras las cuentas compartidas. Según datos de la propia plataforma, al menos 222 millones de personas suscritas comparten sus credenciales de Netflix con otros cien millones que no pagan. La empresa cree que eliminar este factor sumado a las suscripciones con publicidad, los hará aumentar nuevamente sus ganancias.